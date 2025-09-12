Farioli contra a euforia. "Em dois meses não passámos a ter todos 1,95 metros, cabelos loiros e olhos azuis"

Francesco Farioli faz um "reality check" no FC Porto. O líder do campeonato não era "assim tão mau" antes, nem é "assim tão bom agora", e tem de continuar a trabalhar a alta intensidade para dar continuidade aos bons resultados, a começar pela receção ao Nacional.

"Não há outra forma. Isso é muito claro. Adoro dizer que precisamos de fazer um 'reality check' [um "abrir de olhos", numa tradução livre para português]. Quando cheguei, lembro-me das emoções que aqui pairavam e da linguagem corporal das pessoas. Dois meses depois, não passámos todos a ter 1,95 metros, cabelos loiros e olhos azuis. Isso não é a realidade. Os jogadores não eram assim tão maus antes e nós não somos assim tão bons agora", diz o técnico italiano, em conferência de imprensa.

O FC Porto-Nacional está marcado para sábado, às 18h00, no Estádio do Dragão. Terá relato em direto e acompanhamento na Renascença.

Nacional após a pausa para as seleções: "É muito importante voltar a aterrar. Tivemos muitos jogadores com as seleções, por isso foi importante voltar a estabelecer ligações. Queremos continuar a seguir em frente. O que fizemos até agora é passado, agora temos um novo desafio. O Nacional tem estado bem, teve grandes jogos em casa. É uma equipa bem preparada, está habituada a jogar em 4-3-3 e 4-2-3-1, com muita variabilidade com bola e diferentes tipos de pressão. Temos de estar preparados para todos os cenários."

Onda de lesões e como solucionar a falta de laterais-direitos: "Há diferentes cenários que estão em análise, do ponto de vista tático. Veremos amanhã o que vamos fazer. Sobre as lesões, temos tido pouca sorte nesta fase, porque os casos de Martim [Fernandes], Francisco [Moura], Luuk [de Jong] — e o [Stephen] Eustáquio, que felizmente recuperou, mais o Pepê — são tudo lesões traumáticas [de impacto]. Quando a manta começa a ficar curta, expões outros jogadores e, agora, a lesão do Alberto [Costa] é uma consequência desta sobrecarga. Como já vimos noutros jogos, quando um jogador está ausente, outro tem de estar pronto para dar um passo em frente e provar que o que faz aqui todos os dias pode ser transformado em performance no campo."

É um desafio manter a intensidade das primeiras quatro jornadas? "É um desafio para todos, mas é o que queremos. Aumentar a intensidade e a exigência é algo que causou esforços, físicos e mentais, mas é o que nós queremos, o que os jogadores querem e o que sentimos que no futuro, a curto e longo prazo, nos dará mais vantagens. Nos momentos de dificuldade, tudo depende da forma como reagimos. O plantel inteiro tem de assumir e cobrir algumas necessidades. Temos o exemplo fantástico do Rodrigo Mora, que não foi titular por três jogos e, quando o Gabri Veiga não estava a 100%, dei-lhe a oportunidade e ele fez um jogo fantástico contra o Sporting. É o que todos os jogadores têm de fazer e tenho toda a confiança de que estarão preparados para isso."

Gabri Veiga e Stephen Eustáquio estão aptos? "Sim, eles estão de volta com a equipa. Treinaram sem limitações na quinta-feira e estão de volta em pleno."

Trabalhou a componente defensiva com Rodrigo Mora? "Não só com ele. Para os avançados, uma das áreas chave para melhorias é a atitude defensiva, o desejo de ajudar quando não têm bola. Já falei do que fizeram o William e o Luuk, no último jogo tivemos o Borja a fazer três recuperações fantásticas, o Rodrigo fez dois sprints para a defesa de mais de 80 metros, da área do adversário para a nossa pequena área. No final de contas, se queres conquistar coisas, não há outra maneira. O sacrifício e o espírito de pôr a equipa em primeiro lugar são uma prioridade e aos avançados, que têm o privilégio de jogar numa equipa que lhes traz a bola várias vezes, o que lhes pedimos é que retribuam com sacrifício. A responsabilidade que os defesas assumem enquanto os médios e avançados estão a construir tem de ser pago com sacrifício e trabalho defensivo."

Victor Froholdt eleito melhor jogador da I Liga em agosto: "O que me surpreendeu foi a rapidez com que se adaptou e o impacto. É um jogador que eu não conhecia antes de chegar, foi o primeiro jogador que o presidente e o departamento de scouting puseram em cima da mesa, por isso era algo super interessante de ver, tive boas sensações ao ver o vídeo. Mas para ser justo, o que tenho visto ao vivo é muito melhor do que as imagens mostravam. Estamos todos contentes com o motor dele, a sua capacidade de correr. É uma das características chave dele. Mas também a forma como ele tem evoluído no entendimento do jogo, na qualidade das decisões, as suas presenças na área. É daqueles jogadores que todos os companheiros adoram, porque corre por três ou quatro. A sua forma de jogar é contagiante para os outros e é um jogador que representa bem o espírito desta equipa."

Jakub Kiwior, reforço do último dia de mercado: "O Jakub é um jogador que quando esteve no Spezia, na Serie A, foi utilizado também como médio-defensivo, como número 6. Também pode jogar como lateral. Eu penso que a melhor posição dele é como central, seja numa linha de quatro ou cinco defesas, mas tem experiência e adaptabilidade para jogar em várias posições diferentes. Está aqui para ajudar. Precisemos dele onde precisarmos, ele estará pronto para entrar em campo."

William Gomes em dúvida: "Estamos a avaliá-lo hoje. Só levo para o banco e para o campo jogadores que estão totalmente aptos, não gosto de correr riscos quando a situação não é clara. Se alguém não estiver apto, temos jogadores no plantel e da formação que nos podem ajudar. Está a fazer treino individual, depois veremos."