Farioli “Às vezes não dá para vencer da forma que queremos”

O treinador do FC Porto elogia o Nacional e confirma a lesão de Nehuen Perez

A partida

"Às vezes não dá para vencer da forma que queremos. Defrontámos uma equipa que fez um jogo muito bom, tivemos oportunidades para fechar o jogo, mas o adversário esteve muito bem e é preciso dar os parabéns ao Nacional pelo jogo que fez. Vitória importante"

Nacional

"Nacional é uma equipa que consegue mudar a velocidade durante o jogo, defender mais baixo quando precisa. Estávamos alertados para os possíveis cenários. Não estivemos tão assertivos no último passe e à frente da baliza, mas conseguimos a vitória."

Pausa FIFA

"Muitos dos jogadores da América do Sul chegaram há pouco tempo. Não acontece só a nós. Queremos manter este momento."

Kiwior

"Jakub é um jogador importante. O clube fez um esforço importante para trazê-lo. Vai trazer-nos qualidade e também experiência em termos internacionais. Jogou 90 minutos. Tem alguns aspetos a melhorar, tal como outros colegas, mas será certamente importante. Também temos algumas ausências na defesa."

Lesão de Nehuen Perez

"Infelizmente, acho que Nehuén Pérez estará algum tempo de fora. Parece-me ser grave, sim

Paragem do campeonato

"Sobre as outras equipas não sei, mas sobre nós posso dizer que todos os jogos são importantes, assim como os pontos. Vamos atravessar um período em que não vamos ter muito tempo para preparar os jogos porque vamos ter jogos da Liga Europa e temos de estar preparados para isso. Vamos passo a passo."