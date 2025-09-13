Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 12 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

FC Porto

Farioli “Às vezes não dá para vencer da forma que queremos”

13 set, 2025 - 20:58

A+ / A-

O treinador do FC Porto elogia o Nacional e confirma a lesão de Nehuen Perez

A partida

"Às vezes não dá para vencer da forma que queremos. Defrontámos uma equipa que fez um jogo muito bom, tivemos oportunidades para fechar o jogo, mas o adversário esteve muito bem e é preciso dar os parabéns ao Nacional pelo jogo que fez. Vitória importante"

Nacional

"Nacional é uma equipa que consegue mudar a velocidade durante o jogo, defender mais baixo quando precisa. Estávamos alertados para os possíveis cenários. Não estivemos tão assertivos no último passe e à frente da baliza, mas conseguimos a vitória."

Pausa FIFA

"Muitos dos jogadores da América do Sul chegaram há pouco tempo. Não acontece só a nós. Queremos manter este momento."

Kiwior

"Jakub é um jogador importante. O clube fez um esforço importante para trazê-lo. Vai trazer-nos qualidade e também experiência em termos internacionais. Jogou 90 minutos. Tem alguns aspetos a melhorar, tal como outros colegas, mas será certamente importante. Também temos algumas ausências na defesa."

Lesão de Nehuen Perez

"Infelizmente, acho que Nehuén Pérez estará algum tempo de fora. Parece-me ser grave, sim

Paragem do campeonato

"Sobre as outras equipas não sei, mas sobre nós posso dizer que todos os jogos são importantes, assim como os pontos. Vamos atravessar um período em que não vamos ter muito tempo para preparar os jogos porque vamos ter jogos da Liga Europa e temos de estar preparados para isso. Vamos passo a passo."

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 12 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Caniggia: não podíamos molhar-lhe o cabelo"

"Caniggia: não podíamos molhar-lhe o cabelo"

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega(...)

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou