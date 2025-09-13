Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 12 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

FC Porto

Nehuen Perez com suspeita de lesão no tendão de Aquiles

13 set, 2025 - 21:48

Resto da época do defesa central está em sério risco.

A+ / A-

O FC Porto adianta que há “suspeita de lesão no tendão de Aquiles” de Nehuen Perez.

O defesa-central argentino esteve apenas quatro minutos em campo, tendo entrado aos 55 e saído de maca aos 60 depois de se ter lesionado sozinho.

Segundo os dragões, o jogador vai ainda fazer exames nas próximas horas e que o estado clínico será atualizado este domingo.

A confirmar-se a lesão, Nehuen Perez vai perder o resto da temporada.

O técnico dos azuis e brancos, Francesco Farioli, já tinha deixado entender aos jornalistas que a lesão seria grave.

Esta é uma lesão semelhante à que foi sofrida por Bruma, jogador do Benfica, no início da temporada.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 12 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Caniggia: não podíamos molhar-lhe o cabelo"

"Caniggia: não podíamos molhar-lhe o cabelo"

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega(...)

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou