Nehuen Perez com suspeita de lesão no tendão de Aquiles

O FC Porto adianta que há “suspeita de lesão no tendão de Aquiles” de Nehuen Perez.

O defesa-central argentino esteve apenas quatro minutos em campo, tendo entrado aos 55 e saído de maca aos 60 depois de se ter lesionado sozinho.

Segundo os dragões, o jogador vai ainda fazer exames nas próximas horas e que o estado clínico será atualizado este domingo.

A confirmar-se a lesão, Nehuen Perez vai perder o resto da temporada.

O técnico dos azuis e brancos, Francesco Farioli, já tinha deixado entender aos jornalistas que a lesão seria grave.

Esta é uma lesão semelhante à que foi sofrida por Bruma, jogador do Benfica, no início da temporada.