  • Bola Branca 18h14
  • 16 set, 2025
André Castro promovido a adjunto de Farioli no FC Porto

16 set, 2025 - 19:18

Ex-médio, que era adjunto dos B, passa a fazer a ponte entre a equipa A e a formação.

O FC Porto anuncia, esta terça-feira, que André Castro vai passar a fazer parte da equipa técnica de Francesco Farioli na equipa A.

O ex-médio será responsável por fazer a ponte com a formação. A decisão foi tomada pela direção desportiva e pela equipa técnica, como se pode ler no site oficial dos dragões.

"Aos 37 anos, o antigo médio formado nas escolas portistas continuará a ter uma função de integração dos atletas jovens que transitam dos vários escalões de formação, passando a trabalhar em permanência com a equipa A do FC Porto", lê-se ainda.

É uma promoção para Castro, que integrava a equipa técnica da equipa B, sob o comando de João Brandão, depois de ter terminado a carreira de jogador no final da temporada passada.

A partir de agora, a equipa técnica de Farioli é composta por Dave Vos, Lino Godinho, Lucho González e André Castro (treinadores adjuntos), Callum Walsh (preparador físico), Osman Kul (analista), Iñaki Ulloa e Diogo Almeida (treinadores de guarda-redes).

Formado no FC Porto, André Castro passou também por Olhanense, Sporting de Gijón (Espanha), Kasimpasa e Goztepe (Turquia), Sporting de Braga e Moreirense, antes de regressar ao Dragão para capitanear a equipa B. Pendurou as botas ao fim de uma época.

