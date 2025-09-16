André Castro promovido a adjunto de Farioli no FC Porto

16 set, 2025 - 19:18
O FC Porto anuncia, esta terça-feira, que André Castro vai passar a fazer parte da equipa técnica de Francesco Farioli na equipa A.
O ex-médio será responsável por fazer a ponte com a formação. A decisão foi tomada pela direção desportiva e pela equipa técnica, como se pode ler no site oficial dos dragões.
"Aos 37 anos, o antigo médio formado nas escolas portistas continuará a ter uma função de integração dos atletas jovens que transitam dos vários escalões de formação, passando a trabalhar em permanência com a equipa A do FC Porto", lê-se ainda.
É uma promoção para Castro, que integrava a equipa técnica da equipa B, sob o comando de João Brandão, depois de ter terminado a carreira de jogador no final da temporada passada.
A partir de agora, a equipa técnica de Farioli é composta por Dave Vos, Lino Godinho, Lucho González e André Castro (treinadores adjuntos), Callum Walsh (preparador físico), Osman Kul (analista), Iñaki Ulloa e Diogo Almeida (treinadores de guarda-redes).
Formado no FC Porto, André Castro passou também por Olhanense, Sporting de Gijón (Espanha), Kasimpasa e Goztepe (Turquia), Sporting de Braga e Moreirense, antes de regressar ao Dragão para capitanear a equipa B. Pendurou as botas ao fim de uma época.