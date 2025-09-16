Menu
  • Bola Branca 18h14
  • 16 set, 2025
Só faltam "índices altos de agressividade" a Gabriel Brás para se impor no FC Porto

16 set, 2025 - 18:15 • Luís Aresta

Carlos Batista, treinador que se cruzou com o central, de 21 anos, na formação do Varzim, enumera as qualidades que o levaram a dar o salto para o FC Porto. Na ausência de Nehuén Pérez, pode surgir uma oportunidade para Gabriel Brás.

O treinador Carlos Batista, que se cruzou com Gabriel Brás na formação, só encontra um motivo para que o jovem central ainda não tenha convencido a estrutura técnica do FC Porto a dar-lhe maior notoriedade.

"Sinto que o Gabriel ainda não tem os índices de agressividade que no FC Porto, na posição de central, tem de ter. Ele continua a ser inteligente, continua a ter uma boa construção, uma boa criação. Agora, os centrais todos que singraram no FC Porto, e dou o exemplo do Bruno Alves, têm de ter índices altos de agressividade, e sinto que o Gabriel ainda não atingiu esse patamar", afirma o técnico, em declarações a Bola Branca.

Gabriel Brás foi chamado a trabalhar com a equipa principal, depois da lesão de Nehuén Pérez, que impede o internacional argentino de jogar nos próximos meses. Nascido na Póvoa, o jovem defesa da equipa B tem agora uma oportunidade para convencer Francesco Farioli, na senda de outros centrais ilustres formados no Varzim, assinala Batista.

"O Varzim sempre foi muito forte a fazer o jogador poveiro chegar ao futebol profissional. Mas ultimamente não tem acontecido isso. Estamos a passar uma crise de formação, até devido às dificuldades do clube, e o Gabriel foi dos últimos a conseguir esse trajeto, como num passado mais longínquo aconteceu com o [Luís] Neto, o Bruno Alves, etc", lembra.

FC Porto confirma rotura total do tendão de aquiles para Nehuén Perez

FC Porto confirma rotura total do tendão de aquiles para Nehuén Perez

O jogador foi operado na manhã deste domingo.

Faltando a Gabriel Brás, para já, a dose de agressividade necessária, virtudes não lhe faltam — e desde criança, garante Carlos Batista, que se lembra bem da "maturidade competitiva" do jovem no Varzim.

"Era alto, já era forte, era forte nos duelos, era rápido, já jogava a central. E destacava-se não só pelas capacidades físicas, e por isso conseguia bater-se bem [nos escalões] dois anos acima, mas também pela inteligência. Ele já conseguia ter praticamente a mesma maturidade e tomada de decisão que já tinham os mais velhos", enaltece.

Daí que a saída para um grande, como o FC Porto, fosse um cenário mais que previsível: "Eu na altura brincava, em conversas com o diretor desportivo da formação de então, o António Miranda, e dizia: 'Ó Miranda, este atleta já não é nosso'. Ele começava a rir-se, porque percebia onde é que eu queria chegar. Este atleta já não é nosso porque de certeza que virão buscá-lo. Vamos ter a oportunidade de estar com ele mais um ou dois anos, no máximo, e depois os grandes virão buscá-lo."

E assim foi. Há oito anos, Carlos Batista e o Varzim viram Gabriel Brás rumar à formação do FC Porto, onde se fez jogador. Por estes dias, o central, de 21 anos, trabalha às ordens de Farioli, na expetativa de que a ausência de Nehuén lhe abra uma janela de montra no Dragão.

Tópicos
