Arouca-FC Porto. Liga diz que foi "obrigada a intervir" por "falta de entendimento" entre clubes

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional garante que foi obrigada a intervir para reagendar a visita do FC Porto ao Arouca, da sétima jornada da I Liga, devido à ausência de entendimento entre os clubes. Em comunicado, a Liga Portugal (LPFP) sustenta que a decisão está suportada pelo regulamento de competições da prova, na medida em que a "ausência de condições mínimas de segurança" notificada constitui motivo de força maior e obedeceu aos procedimentos prévios de auscultação das sociedades desportivas e entidades públicas envolvidas. "Tal decisão apenas foi tomada após uma reunião presencial, em 08 de setembro, nos Paços do Concelho de Arouca, com a presidente da Câmara Municipal de Arouca, a Autoridade Municipal de Proteção Civil, representantes das duas sociedades desportivas, Comandante da Guarda Nacional Republicana (GNR) territorialmente competente e bombeiros locais, a que se seguiu um período de procura de entendimento entre as duas sociedades desportivas. Na falta desse entendimento, a LPFP viu-se obrigada a intervir", explicou. Na quarta-feira, o organismo comunicou o adiamento da visita do FC Porto ao Arouca de 28 para 29 de setembro, por troca com o jogo entre Famalicão e Rio Ave, ambos da sétima ronda do campeonato, cenário que motivou críticas de dragões e vila-condenses.

O FC Porto, líder isolado, defronta o Arouca numa segunda-feira, às 20h00, quatro dias depois da visita aos austríacos do Salzburgo e três dias antes da receção aos sérvios do Estrela Vermelha, em partidas das duas primeiras rondas da fase de liga da Liga Europa. O encontro estava inicialmente previsto para 28 de setembro, mas coincide com a realização da Feira das Colheitas, evento que atrai milhares de visitantes àquela cidade do distrito de Aveiro, com a autarquia local e a Polícia de Segurança Pública (PSP) a alertarem para questões de segurança e a pedirem o reagendamento. Horas depois, os dragões criticaram a decisão da LPFP em reagendar "unilateralmente" a partida, lembrando que ficou com menor tempo de descanso antes do embate com o Estrela Vermelha, além de passar a ter três jogos na mesma semana, numa sequência finalizada com a receção ao Benfica, em 05 de setembro, para a sétima ronda da I Liga. Contestando uma "decisão política" do presidente da LPFP, Reinaldo Teixeira, o FC Porto informou o organismo de que "não estaria disponível para colaborar" no reagendamento da visita ao Arouca para 29 de setembro, propondo como alternativa 30 de outubro, única data que considerava compatível com os regulamentos e o seu calendário na Liga Europa.