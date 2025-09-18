Foi jogador de Farioli no Karagumruk e agora é reforço do FC Porto: Karamoh assina por uma temporada

O extremo franco-marfinense Yann Karamoh, que representou os italianos do Torino na última época, foi oficializado como reforço do FC Porto num contrato até ao final da temporada. O jogador, de 27 anos, estava sem clube desde 1 de julho e, portanto, disponível para vincular-se aos 'dragões' já fora do prazo do mercado de transferências de verão. O plantel portista tem sido fustigado por lesões - foram já nove os lesionados no decurso da atual temporada -, pelo que Farioli já havia admitido, em conferência de imprensa, a possibilidade de procurar jogadores livres para aumentar o seu rol de opções. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Karamoh é um atleta bem conhecido pelo técnico, uma vez que já o orientou no Karagumruk, da Turquia, em 2021/22, na segunda época do italiano enquanto treinador principal. Também o treinador-adjunto Lino Godinho havia trabalhado com o jogador no Torino, em 2024/25.

Com Rodrigo Mora a ser visto como um elemento do meio-campo pela equipa técnica portista, o plantel tinha apenas Borja Sainz, Pepê e William Gomes como opções de raiz para as duas alas do ataque, ganhando agora uma maior profundidade. Internacional jovem pelos vários escalões de França, Karamoh fez a sua formação no RCF Paris e no Caen, no qual se estreou no futebol sénior com 18 anos e ganhou, logo à partida, um grande protagonismo, numa altura em que o clube disputava o principal escalão gaulês (época 2016/17). Os cinco golos e três assistências em 36 jogos na Ligue 1, em época de estreia, fizeram o Inter Milão avançar pelo jogador, primeiro por empréstimo e posteriormente, após um ano e 17 encontros ao serviço dos 'nerazzurri', a título definitivo.