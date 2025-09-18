Menu
  • Bola Branca 12h44
  • 18 set, 2025
FC Porto

Foi jogador de Farioli no Karagumruk e agora é reforço do FC Porto: Karamoh assina por uma temporada

18 set, 2025 - 12:54 • Lusa

O extremo franco-marfinense, de 27 anos, estava sem clube desde 1 de julho.

O extremo franco-marfinense Yann Karamoh, que representou os italianos do Torino na última época, foi oficializado como reforço do FC Porto num contrato até ao final da temporada.

O jogador, de 27 anos, estava sem clube desde 1 de julho e, portanto, disponível para vincular-se aos 'dragões' já fora do prazo do mercado de transferências de verão.

O plantel portista tem sido fustigado por lesões - foram já nove os lesionados no decurso da atual temporada -, pelo que Farioli já havia admitido, em conferência de imprensa, a possibilidade de procurar jogadores livres para aumentar o seu rol de opções.

Karamoh é um atleta bem conhecido pelo técnico, uma vez que já o orientou no Karagumruk, da Turquia, em 2021/22, na segunda época do italiano enquanto treinador principal. Também o treinador-adjunto Lino Godinho havia trabalhado com o jogador no Torino, em 2024/25.

André Castro promovido a adjunto de Farioli no FC Porto

FC Porto

André Castro promovido a adjunto de Farioli no FC Porto

Ex-médio, que era adjunto dos B, passa a fazer a p(...)

Com Rodrigo Mora a ser visto como um elemento do meio-campo pela equipa técnica portista, o plantel tinha apenas Borja Sainz, Pepê e William Gomes como opções de raiz para as duas alas do ataque, ganhando agora uma maior profundidade.

Internacional jovem pelos vários escalões de França, Karamoh fez a sua formação no RCF Paris e no Caen, no qual se estreou no futebol sénior com 18 anos e ganhou, logo à partida, um grande protagonismo, numa altura em que o clube disputava o principal escalão gaulês (época 2016/17).

Os cinco golos e três assistências em 36 jogos na Ligue 1, em época de estreia, fizeram o Inter Milão avançar pelo jogador, primeiro por empréstimo e posteriormente, após um ano e 17 encontros ao serviço dos 'nerazzurri', a título definitivo.

Farioli eleito o melhor treinador de agosto da I Liga

FC Porto

Farioli eleito o melhor treinador de agosto da I Liga

Técnico italiano levou o FC Porto à liderança isol(...)

No entanto, seguiram-se empréstimos ao Bordéus e ao Parma, sem que nunca conseguisse conquistar um lugar pelos milaneses, longe do nível exibicional mais consistente que havia mostrado no início da sua carreira.

Passou mais tarde, em 2021/2022, pelo Karagumruk, no qual encontrou Farioli e apontou quatro golos e uma assistência em 35 partidas. A partir da temporada seguinte, esteve sempre vinculado ao Torino, ainda que tenha tido uma cedência ao Montpellier, na segunda metade da época 2023/24.

Karamoh poderá assim juntar-se já esta quinta-feira aos colegas no Olival, com vista à preparação à deslocação a Vila do Conde, para defrontar o Rio Ave, na sexta-feira, na partida de abertura da sexta jornada da I Liga.

Tópicos
