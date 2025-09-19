Farioli não gosta quando o FC Porto perde o controlo. "Temos de aprender rapidamente"

Francesco Farioli considera que a equipa do FC Porto tem de "aprender muito rapidamente" a segurar o controlo dos jogos, mesmo após a vitória, por 3-0, no terreno do Rio Ave, na jornada 6 da I Liga, esta sexta-feira.

"Não vamos ter muitos momentos durante a época em que estaremos a ganhar por 2-0 ao fim de 15 minutos. Temos uma equipa muito jovem, mas temos de aprender muito rapidamente, porque no futebol as coisas podem mudar muito rapidamente", afirma, em declarações à Sport TV.



Análise: "Tivemos um bom arranque. Fizemos 15, 20 minutos de controlo total. Não gostei de como gerimos alguns momentos do jogo, a certa altura perdemos intensidade e os passes tornaram-se displicentes. Em geral, fizemos um bom jogo, tivemos bons momentos, mas outros em que temos de melhorar."

Jogo resolvido em 15 minutos: "Sim, mas depois disso criámos alguns problemas para nós mesmos. Temos de trabalhar, temos de continuar a seguir em frente, já a começar amanhã de manhã. Não é um campo fácil, nos últimos anos foi muito difícil para nós. Foi bom importante vencer, com mais uma 'clean sheet', e seguir em frente."

Bolas paradas: "Tivemos dois golos nos primeiros três cantos, foi bom. Muito mérito para a minha equipa técnica pela forma como trabalha estes momentos e pelos jogadores, pela forma como interpretam estes momentos."

Estreia de Ángel Alarcón: "O Ángel trabalhou muito bem nos últimos 15 dias. Não é o único da equipa B que nos está a ajudar. O mister João [Brandão] tem-nos ajudado muito, dando-nos jogadores quando precisamos e ficando muito próximo de nós. Há uma boa ligação entre as equipas A e B. Estes jogadores são uma mais-valia importante para o clube e é muito importante como estamos todos a cooperar para tornar o FC Porto melhor e os jogadores mais fortes e preparados para competir ao mais alto nível."

Substituição de Alan Varela ao intervalo: "Ele levou um pontapé numa canela. Foi uma substituição de prevenção. Não parece ser nada de especial."

Começa a Europa, espera maior desgaste? "O que espero é um grande passo em frente em termos de mentalidade. Num jogo como o de hoje, em que temos de controlo, temos de ser capazes de nos manter no controlo e não perder esse controlo em certos momentos. Não vamos ter muitos momentos durante a época em que estaremos a ganhar por 2-0 ao fim de 15 minutos. Temos uma equipa muito jovem, mas temos de aprender muito rapidamente, porque no futebol as coisas podem mudar muito rapidamente. Temos de aprender, todos nós, e continuar a trabalhar, e trabalhar melhor ainda se possível."