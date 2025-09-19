Menu
Jorge Costa. AR aprova voto de pesar por unanimidade

19 set, 2025 - 17:33 • Lusa

A Assembleia da República (AR) aprovou por unanimidade o voto de pesar pela morte de Jorge Costa, esta sexta-feira.

O voto declara o falecimento do antigo jogador uma "perda irreparável" de um "embaixador do desporto português", cujo percurso fica marcado pela ética e "paixão inabalável pelo jogo".

O voto de pesar pelo antigo futebolista e diretor do FC Porto, que morreu a 5 de agosto, foi apresentado pela comissão parlamentar de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto e recorda Jorge Costa como um dos "mais marcantes defesas-centrais do futebol português", que se destacou pela "marcação implacável, pelo espírito de sacrifício e pela defesa intransigente dos valores do clube".

"A sua personalidade combativa, a postura ética, o respeito pelos adversários e a paixão inabalável pelo jogo fazem dele um exemplo para várias gerações. Jorge Costa foi mais do que um atleta de excelência: foi um líder carismático, um símbolo de fidelidade ao seu clube e à Seleção, e um embaixador do desporto português", recorda o Parlamento no voto aprovado hoje em sessão plenária.

A Assembleia da República enumera o "palmarés ímpar" do jogador, que venceu como capitão do FC Porto oito campeonatos nacionais, cinco Taças de Portugal, cinco Supertaças, a Taça UEFA (2003), a Liga dos Campeões da UEFA (2004) e a Taça Intercontinental.

A nível internacional, vestiu por 50 vezes a camisola da Seleção AA, participou em fases finais de Europeus e Mundiais, e integrou a geração que venceu o Campeonato do Mundo de Sub-20 em 1991.

"Conhecido como 'o Bicho' pela sua intensidade em campo, destacou-se pela marcação implacável, pelo espírito de sacrifício e pela defesa intransigente dos valores do clube", refere o voto, que recorda ainda a sua carreira de treinador em Portugal e no estrangeiro.

