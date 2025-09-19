Menu
  • Bola Branca 18h18
  • 19 set, 2025
Em Destaque
Rio Ave 0-3 FC Porto

Laboratório de Farioli lança FC Porto para mais uma vitória

19 set, 2025 - 22:27 • Inês Braga Sampaio

Dois golos de pontapés de canto, ambos batidos por Gabri Veiga, catapultaram o líder para a vitória em Vila do Conde. O galego coroou uma boa exibição com um golo na segunda parte, perante um Rio Ave que pode cair para último.

O FC Porto manteve a liderança isolada do campeonato, esta sexta-feira, com uma vitória por 3-0 sobre o Rio Ave, da sexta jornada.

O laboratório de Francesco Farioli funcionou e, em dois pontapés de canto, Gabri Veiga assistiu para os golos de Pablo Rosario, que se estreou a marcar, e Samu Aghehowa, aos quatro e 13 minutos.

No início da segunda parte, numa fase de menor fulgor dos dragões, Gabri voltou a aparecer, desta vez para "matar" o jogo, aos 52 minutos, com um bom golo, a responder a um belo passe picado de Pepê.

Perto do fim, ainda houve tempo para o espanhol Ángel Alarcón, da equipa B, fazer a estreia pela equipa principal.

Após o apito final, os jogadores do Porto celebraram durante largos minutos com os adeptos, a cantar e bater palmas. Uma festa sintomática do clima de euforia que se vive em torno do líder isolado da I Liga.

O FC Porto chega aos 18 pontos, com o pleno de seis vitórias em seis jornadas, com 15 golos marcados e apenas um sofrido. O Rio Ave continua com um só ponto e pode cair de 16.º para último.

