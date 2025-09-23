Adiamento do Arouca-FC Porto à vista? "Providência cautelar pode ter fundamento"

Passava pouco depois das onze da manhã quando André Villas-Boas confirmava a notícia publicada horas antes na imprensa desportiva nacional: o FC Porto está mesmo a estudar interpor uma providência cautelar no Tribunal Arbitral do Desporto à alteração da data do jogo entre o Arouca e os “dragões”, a contar para a jornada 7 da Liga Portuguesa.

Só que o relógio está a contar, e para evitar “chumbar no teste” a equipa azul-e-branca tem pouco tempo para finalizar o estudo e avançar para a providência. Quem o explica é o advogado de direito desportivo Diogo Soares Loureiro. A Bola Branca, o especialista aponta para o relógio se o FC Porto quiser mesmo evitar jogar na próxima segunda-feira em Arouca.

A matemática, explica, faz-se assim: “O prazo para dar entrada da providência cautelar é o mesmo da ação principal [recurso], mas não faz sentido ao FC Porto esperar 10 dias, porque, entretanto, a data do jogo passaria e o efeito prático da ação não se verificaria. Tratando-se de uma ação urgente, existe um prazo máximo de cinco dias para ser decidido. Portanto, o FC Porto teria de dar entrada da ação o quanto antes”, diz a Bola Branca. Mas as contas das datas podem complicar-se ainda mais se os “dragões” não tomarem uma decisão rapidamente e, em último caso, pode haver mesmo uma mudança de data… em cima do jogo.

“Partindo do pressuposto que a providência cautelar dá entrada hoje, [o prazo de] cinco dias leva-nos à véspera do jogo e data original da partida. O que pode acontecer é que, se a decisão sair mesmo no limite, passa por cima da data inicial. E aí temos um problema, porque, por um lado, o adiamento não é válido, mas, por outro, o jogo também não se realizou. […] A providência cautelar tem de ser apresentada o quanto antes, de preferência já, para haver uma decisão até, pelo menos, dia 26 ou 27, permitindo eventualmente que o jogo ocorresse na data original”, descreve Diogo Soares Loureiro.