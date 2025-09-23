Menu
  • Bola Branca 12h44
  • 23 set, 2025
Adiamento do Arouca-FC Porto à vista? "Providência cautelar pode ter fundamento"

23 set, 2025 - 15:55 • André Maia

Dragões ainda não decidiram se vão interpor providência cautelar à alteração da data do jogo frente ao Arouca. Mas se o fizerem, diz o especialista Diogo Soares Loureiro, podem ter sucesso.

Passava pouco depois das onze da manhã quando André Villas-Boas confirmava a notícia publicada horas antes na imprensa desportiva nacional: o FC Porto está mesmo a estudar interpor uma providência cautelar no Tribunal Arbitral do Desporto à alteração da data do jogo entre o Arouca e os “dragões”, a contar para a jornada 7 da Liga Portuguesa.

Só que o relógio está a contar, e para evitar “chumbar no teste” a equipa azul-e-branca tem pouco tempo para finalizar o estudo e avançar para a providência. Quem o explica é o advogado de direito desportivo Diogo Soares Loureiro. A Bola Branca, o especialista aponta para o relógio se o FC Porto quiser mesmo evitar jogar na próxima segunda-feira em Arouca.

A matemática, explica, faz-se assim: “O prazo para dar entrada da providência cautelar é o mesmo da ação principal [recurso], mas não faz sentido ao FC Porto esperar 10 dias, porque, entretanto, a data do jogo passaria e o efeito prático da ação não se verificaria. Tratando-se de uma ação urgente, existe um prazo máximo de cinco dias para ser decidido. Portanto, o FC Porto teria de dar entrada da ação o quanto antes”, diz a Bola Branca. Mas as contas das datas podem complicar-se ainda mais se os “dragões” não tomarem uma decisão rapidamente e, em último caso, pode haver mesmo uma mudança de data… em cima do jogo.

“Partindo do pressuposto que a providência cautelar dá entrada hoje, [o prazo de] cinco dias leva-nos à véspera do jogo e data original da partida. O que pode acontecer é que, se a decisão sair mesmo no limite, passa por cima da data inicial. E aí temos um problema, porque, por um lado, o adiamento não é válido, mas, por outro, o jogo também não se realizou. […] A providência cautelar tem de ser apresentada o quanto antes, de preferência já, para haver uma decisão até, pelo menos, dia 26 ou 27, permitindo eventualmente que o jogo ocorresse na data original”, descreve Diogo Soares Loureiro.

Tendo em conta o limite dos prazos, diz o especialista, a melhor opção para o FC Porto seria entregar a providência cautelar “ontem”. E quanto mais tempo passar, mas provável se torna outro cenário: o jogo não ser realizado nem dia 28 nem 29, mas sim noutro fim-de-semana.

“O que penso que poderá acontecer é que, se houver uma decisão favorável à providência cautelar, muito provavelmente o jogo não irá decorrer neste fim de semana e terá de ser colocado noutra data em que o FC Porto esteja mais livre em termos de calendário”, afirma o especialista em direito desportivo.

Mas no meio dos números e das contas, entram também as letras. E há uma palavra importante no meio de tudo: “se”. Só se a providência cautelar for aceite é que o relógio entra em ação.

Sobre isso, Diogo Soares Loureiro prevê a Bola Branca que os azuis-e-brancos terão sucesso. “Isto acaba por ser uma questão de interpretação dos artigos [42.º, n.º 2; e 46.º, n.º 1, alínea b) do Regulamento de Competições da Liga Portugal], mas, da minha análise do que veio a público, se o FC Porto tomou todas as providências do ponto de vista legal e dos timings para que isto fosse cumprido, parece-me que a providência cautelar poderá ter fundamento para ser decretada e, eventualmente, suspender o adiamento do jogo”.

Resta agora esperar pela decisão de André Villas-Boas, numa história que começou já há quase duas semanas, quando o FC Arouca e a autarquia arouquense apelaram ao adiamento do jogo, devido a questões de segurança por coincidir com a Feira das Colheitas. Em comunicado, os “dragões” protestaram o adiamento – de dia 28 para dia 29 de setembro --, que dizem ter sido decidido unilateralmente pela Liga Portugal.

