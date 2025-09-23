Menu
  Bola Branca 18h16
  23 set, 2025
Arouca-FC Porto. Villas-Boas denuncia "ilegalidade" da decisão da Liga

23 set, 2025 - 19:16 • Inês Braga Sampaio

Presidente do FC Porto considera que remarcação do encontro "lesa" o clube e as ambições de Portugal no ranking da UEFA: "Considerações que a Liga deveria ter tido em conta, mas parece não as querer ter no caso do FC Porto."

André Villas-Boas confirma que o FC Porto está a estudar interpor uma providência cautelar para suspender a realização do jogo com o Arouca no dia 29 de setembro, uma decisão que considera ter sido "ilegal".

Em declarações aos jornalistas, esta terça-feira, à margem de um evento no Porto, o presidente portista classifica a remarcação da partida da jornada 7, por parte da Liga, e de forma unilateral, como "uma quebra e uma ilegalidade e uma diferente interpretação do Regulamento das Competições".

"O FC Porto está a analisar as possibilidades de avançar com uma providência cautelar, que pode ou não ter a eficácia de anular o jogo com o Arouca. Esta é uma consideração que estamos a ter neste momento e temos de ter em conta também a imprevisibilidade da data da decisão do próprio Tribunal Arbitral do Desporto, que pode causar também distúrbios na preparação do jogo com o Arouca, caso essa providência não tenha o resultado que o FC Porto quer que tenha. Portanto, tudo isto está a ser analisado por nós", explica.

De qualquer forma, o FC Porto formalizou queixa à Liga, sobre o que considera ser "uma infração dos regulamentos do quadro de competições" por parte do próprio presidente do organismo, Reinaldo Teixeira.

Adiamento do Arouca-FC Porto à vista? "Providência cautelar pode ter fundamento"

FC Porto

Adiamento do Arouca-FC Porto à vista? "Providência cautelar pode ter fundamento"

Dragões ainda não decidiram se vão interpor provid(...)

Ainda assim, Villas-Boas garante que o FC Porto "estará pronto para qualquer adversário em qualquer campo, em qualquer altura": "É um compromisso que nós temos de assumir. Portanto, se tivermos de ir a jogo, iremos sempre na máxima força."

Villas-Boas reforça, contudo, que o facto de a equipa de Francesco Farioli ficar sem o mínimo de três dias de descanso para um jogo europeu — regra imposta nos regulamentos da própria Liga — "lesa o FC Porto e lesa, evidentemente, o ranking de Portugal ao nível do coeficiente de países da UEFA".

"Parece-nos claro que se torna cada vez mais difícil ambicionar o sexto lugar e que temos o nosso próprio sétimo lugar em risco. Portanto, tudo isto são considerações que a Liga deveria ter tido em conta. Parece não as querer ter no caso do FC Porto e nós não podemos deixar de registar e de apresentar a nossa queixa formal à Liga sobre este sentido", atira o presidente do FC Porto.

