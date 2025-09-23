Arouca-FC Porto. Villas-Boas denuncia "ilegalidade" da decisão da Liga

André Villas-Boas confirma que o FC Porto está a estudar interpor uma providência cautelar para suspender a realização do jogo com o Arouca no dia 29 de setembro, uma decisão que considera ter sido "ilegal".

Em declarações aos jornalistas, esta terça-feira, à margem de um evento no Porto, o presidente portista classifica a remarcação da partida da jornada 7, por parte da Liga, e de forma unilateral, como "uma quebra e uma ilegalidade e uma diferente interpretação do Regulamento das Competições".

"O FC Porto está a analisar as possibilidades de avançar com uma providência cautelar, que pode ou não ter a eficácia de anular o jogo com o Arouca. Esta é uma consideração que estamos a ter neste momento e temos de ter em conta também a imprevisibilidade da data da decisão do próprio Tribunal Arbitral do Desporto, que pode causar também distúrbios na preparação do jogo com o Arouca, caso essa providência não tenha o resultado que o FC Porto quer que tenha. Portanto, tudo isto está a ser analisado por nós", explica.

De qualquer forma, o FC Porto formalizou queixa à Liga, sobre o que considera ser "uma infração dos regulamentos do quadro de competições" por parte do próprio presidente do organismo, Reinaldo Teixeira.