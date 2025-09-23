Arouca-FC Porto. Villas-Boas denuncia "ilegalidade" da decisão da Liga

23 set, 2025 - 19:16 • Inês Braga Sampaio
André Villas-Boas confirma que o FC Porto está a estudar interpor uma providência cautelar para suspender a realização do jogo com o Arouca no dia 29 de setembro, uma decisão que considera ter sido "ilegal".
Em declarações aos jornalistas, esta terça-feira, à margem de um evento no Porto, o presidente portista classifica a remarcação da partida da jornada 7, por parte da Liga, e de forma unilateral, como "uma quebra e uma ilegalidade e uma diferente interpretação do Regulamento das Competições".
Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui
"O FC Porto está a analisar as possibilidades de avançar com uma providência cautelar, que pode ou não ter a eficácia de anular o jogo com o Arouca. Esta é uma consideração que estamos a ter neste momento e temos de ter em conta também a imprevisibilidade da data da decisão do próprio Tribunal Arbitral do Desporto, que pode causar também distúrbios na preparação do jogo com o Arouca, caso essa providência não tenha o resultado que o FC Porto quer que tenha. Portanto, tudo isto está a ser analisado por nós", explica.
De qualquer forma, o FC Porto formalizou queixa à Liga, sobre o que considera ser "uma infração dos regulamentos do quadro de competições" por parte do próprio presidente do organismo, Reinaldo Teixeira.
FC Porto
Dragões ainda não decidiram se vão interpor provid(...)
Ainda assim, Villas-Boas garante que o FC Porto "estará pronto para qualquer adversário em qualquer campo, em qualquer altura": "É um compromisso que nós temos de assumir. Portanto, se tivermos de ir a jogo, iremos sempre na máxima força."
Villas-Boas reforça, contudo, que o facto de a equipa de Francesco Farioli ficar sem o mínimo de três dias de descanso para um jogo europeu — regra imposta nos regulamentos da própria Liga — "lesa o FC Porto e lesa, evidentemente, o ranking de Portugal ao nível do coeficiente de países da UEFA".
"Parece-nos claro que se torna cada vez mais difícil ambicionar o sexto lugar e que temos o nosso próprio sétimo lugar em risco. Portanto, tudo isto são considerações que a Liga deveria ter tido em conta. Parece não as querer ter no caso do FC Porto e nós não podemos deixar de registar e de apresentar a nossa queixa formal à Liga sobre este sentido", atira o presidente do FC Porto.