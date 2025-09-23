Villas-Boas: "Mourinho será recebido no Dragão como qualquer treinador do Benfica"

André Villas-Boas rejeita ter considerado a contratação de José Mourinho para o FC Porto e garante que o "Special One" será recebido como rival no Estádio do Dragão, no clássico do dia 5 de outubro.

"Não, de todo e em absoluto. Nunca foi uma hipótese", afirma o presidente do FC Porto, esta terça-feira, quando questionado sobre se ponderou o regresso de Mourinho, agora no Benfica, ao Dragão.

Villas-Boas salienta que o seu antigo líder de equipa técnica "tem uma história com o FC Porto que será sempre eterna". No entanto, "é sobretudo um profissional de futebol, pelo que tem de tomar as suas decisões enquanto profissional de futebol e seguir o seu caminho".

Quando Mourinho assistiu ao FC Porto-Nacional na tribuna presidencial do Dragão, antes de rumar ao Benfica, foi aplaudido de pé. Villas-Boas avisa o antigo técnico portista para que não espere a mesma receção.

"Neste momento é um rival do FC Porto, é o treinador do SL Benfica. A história do FC Porto também se tornou grandiosa por vencer precisamente contra o seu maior rival e, nesse sentido, o José Mourinho, a partir de agora, terá a receção que terá qualquer treinador do nosso principal rival, qualquer treinador do SL Benfica", vinca.