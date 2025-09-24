Alan Varela, Alberto Costa e Martim Fernandes aptos para o Salzburgo-FC Porto

24 set, 2025 - 16:20 • Hugo Tavares da Silva , João Fonseca
O treinador Francesco Farioli já contou com Alan Varela, Alberto Costa e Martim Fernandes no treino desta quarta-feira, na véspera da estreia na Liga Europa.
O FC Porto já embarcou para a Áustria, onde vai defrontar o RB Salzburgo, na primeira jornada da fase liga da Liga Europa.
Farioli e Diogo Costa vão dar uma conferência de imprensa de antevisão ao jogo às 18h45, no Stadion Salzburg.
Depois do jogo de quinta-feira, os futebolistas vão treinar na sexta-feira de manhã, já com o Arouca no horizonte, a contar para a sétima jornada da Liga.
A equipa azul e branca só sabe ganhar esta temporada. Foi o que aconteceu com Vitória, Gil Vicente, Casa Pia, Sporting, Nacional e Rio Ave. Apenas os bicampeões nacionais marcaram a Diogo Costa, através de uma golo na própria de Nehuén Pérez. Ou seja, apenas um golo sofrido em seis jornadas.
O FC Porto volta a jogar uma competição que conquistou em 2003 e 2011, com José Mourinho e André Villas-Boas no banco. A vida dá muitas voltas: um é o novo treinador do Benfica, o maior rival dos dragões, e o outro, um ex-adjunto de Mourinho, é presidente do FC Porto desde 28 de abril de 2024.