Diogo Costa "seria o homem mais feliz do mundo" por renovar com o FC Porto

24 set, 2025 - 19:23 • Inês Braga Sampaio

Guarda-redes confirma negociações e enaltece "amor" que tem pelo clube. Farioli espera que Villas-Boas "negoceie bem e ofereça um contrato bem longo" a Diogo Costa.

Diogo Costa confirma que está a negociar a renovação com o FC Porto e que é esse o seu desejo.

Em conferência de imprensa, esta quarta-feira, o guarda-redes internacional português, de 26 anos, assume que "é plena verdade" que está perto de assinar o prolongamento do vínculo.

"É plena verdade, seria o homem mais feliz do mundo Está a ser falado e como todos sabem o meu amor pelo clube... Já lá vão 15 anos nesta casa e por si só sabem o que podem esperar de mim. Está a ser tratado e falado com as pessoas que se deve falar", afirma.

Diogo Costa revela também que Francesco Farioli deu parecer positivo à renovação, algo a que o treinador atesta: "Eu pedi permissão para intervir e dizer que para mim, como treinador, e o Diogo sabe e toda a gente sabe, é lógico que quando tens um dos três melhores guarda-redes do mundo na tua equipa, é um privilégio do ponto de vista técnico, mas também pelo papel que o Diogo tem no grupo e no clube."

"Ele tem uma forma fantástica de envergar a braçadeira de capitão, é um exemplo em tudo o que faz. E isto não são só palavras, ele é mesmo especial. Espero que o presidente negoceie bem e que lhe ofereça um contrato bem longo", remata o técnico italiano, entre risos.

Diogo Costa foi formado no FC Porto e estreou-se na equipa principal na época 2019/20. Ganhou preponderância ao longo do tempo e, atualmente, além de titular indiscutível, é o capitão de equipa.

