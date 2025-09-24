"Istambul está na outra ponta da Europa". Farioli quer viajar 2.500 milhas até à final da Liga Europa

Francesco Farioli quer ser o homem que caminhou 2.500 milhas para levar o FC Porto à porta da final da Liga Europa em maio.

É essa, aproximadamente, a distância entre o Porto e Istambul. E se o vocalista da banda The Proclaimers queria ser "o homem que caminhou mil milhas para cair à porta" da rapariga que amava (assim cantou em "I'm Gonna Be (500 Miles)"), Farioli quer ser o homem que leva o FC Porto ao longo de pouco mais de quatro mil quilómetros até uma final europeia, repetindo os passos do seu presidente, André Villas-Boas, em 2011.

"O que queremos é que esta estrada seja o mais longa possível. Estando no Porto, estamos numa ponta da Europa e Istambul está na fronteira do outro lado. Se tivermos isso em consideração, já sabem quantos passos temos de dar se queremos chegar a Istambul", afirma o treinador portista, esta quarta-feira, na antevisão da visita ao RB Salzurgo.



Visita essa que está marcada para quinta-feira, às 20h00, na Red Bull Arena. O encontro da primeira jornada da fase regular da Liga Europa terá relato em direto e acompanhamento no site da Renascença.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui



Desafios do Salzburgo: "Há similaridades, ou pelo menos momentos do jogo que já defrontámos. Depois de analisar a fundo o Salzburgo, é claro que é uma equipa com uma identidade bem marcada. Gosta de pressionar muito alto, num par de cenários diferentes, que procura sempre pela verticalidade do jogo, muitos duelos, muitos momentos de duelos aéreos e no chão. É um jogo que nos vai apresentar dificuldades e alguns desafios. Haverá momentos em que vamos ter de fazer o jogo que eles querem e outros em que tentaremos levar o jogo para o que nós queremos. É um jogo que terá diferentes cenários, diferentes momentos e teremos de ser muito inteligentes na gestão desses momentos."

Salzburgo não vence há três jogos e está a tentar introduzir coisas diferentes: "No futebol, os momentos menos positivos ficam sempre para trás. Tudo pode mudar muito rapidamente, para melhor e para pior. Não podemos relaxar. Temos de ficar ainda mais atentos, mais exigentes com nós mesmos e mais atentos aos pequenos detalhes. O que pode, e não deve, acontecer é que, vindo de uma série de bons resultados, podemos deixar cair o nosso nível e estamos a lutar contra isso. Do outro lado, eles estarão mais agressivos ainda e começarão muito fortes e temos de estar preparados."



Foco na Liga Europa: "Temos dois livros na mesa. O livro do campeonato está fechado por umas horas e agora temos o livro da Liga Europa, que abrimos há uns dias. Temos de estar muito atentos, manter-nos dedicados, trabalhar com o mesmo nível de detalhe e ambição, para darmos um primeiro passo na direção certa nesta nova competição. O que queremos é que esta estrada seja o mais longa possível. Estando no Porto, estamos numa ponta da Europa e Istambul está na fronteira do outro lado. Se tivermos isso em consideração, já sabem quantos passos temos de dar se queremos chegar a Istambul."

Relvado: "Não é uma desculpa, é um facto. Nós e eles vamos jogar num relvado que não está, de todo, ao nível de uma noite europeia. Para o futebol e para a segurança dos jogadores. Há tantas regras no futebol, queixamo-nos às vezes das meias de cores diferentes e esses pequenos detalhes são importantes, mas não podemos aceitar que uma das principais ferramentas, o relvado, nestas condições, em especial para atletas que vão jogar 50 ou mais jogos durante a temporada. Este tipo de relvado não ajuda à prática do futebol, mas também os expõe a riscos desnecessários."



Mudanças no onze: "Vamos abordar jogo a jogo. É assim que opero. Vamos tentar alinhar o melhor onze possível para maximizar a possibilidade de vencer o jogo, respeitando a competição em que estamos. Jogar noites europeias é um privilégio. Sobre a possibilidade de mudar jogadores, não é algo novo para mim, porque acredito muito na força e no poderio do grupo. Já tivemos provas disso em jogos anteriores, em que jogadores que não tinham tido tantos minutos deram um passo em frente no momento certo e fizeram-no com muito boas exibições. Agora, vamos para um período muito apertado, com muitos jogos, em especial a próxima semana, por isso temos de estar preparados para isso e agora é o momento ideal para o plantel mostrar o que tem feito nos últimos meses. Tentámos aumentar o nível de intensidade nos treinos e agora é momento de transpor isso, mais ainda, para os jogos."



Quando o FC Porto foi à Áustria, ganhou a competição: "É uma coincidência. Veremos em maio se é mais que uma coincidência. Como sempre, os dados são interessantes. Esta manhã, partilhei com os jogadores que nos últimos 16 jogos da Liga Europa só temos duas vitórias fora nos últimos 13 jogos. Mostra que há alguma coisa que tem de mudar nas nossas mentes e na forma de abordar este tipo de jogos. Amanhã é o primeiro passo nessa direção. Em maio, veremos aonde nos leva. Por agora, vamos estar apenas e só focados no passo que temos pela frente. O Salzburgo é um grande clube, com grande tradição e merece todo o nosso respeito e atenção."



Intervenção na renovação de Diogo Costa: "Eu pedi permissão para intervir e dizer que para mim, como treinador, e o Diogo sabe e toda a gente sabe, é lógico que quando tens um dos três melhores guarda-redes do mundo na tua equipa, é um privilégio do ponto de vista técnico, mas também pelo papel que o Diogo tem no grupo e no clube. Ele tem uma forma fantástica de envergar a braçadeira de capitão, é um exemplo em tudo o que faz. E isto não são só palavras, ele é mesmo especial. Espero que o presidente negocie bem e que lhe ofereça um contrato bem longo."



Seis jogos, seis vitórias, só um golo sofrido. É importante para Farioli fazer história? "Para nós, é importante fazer o presente. Os resultados e as boas sensações em torno da cidade e dos adeptos são algo que devemos tentar alimentar com o nosso trabalho, a nossa ambição e a nossa paixão. Temos muita sorte com os nossos adeptos, porque tudo aquilo que nós lhes damos, eles devolvem a dobrar. Os resultados estão a ser bons, as exibições têm sido OK, mas há muito trabalho ainda para fazer. Eu, a equipa técnica e os jogadores temos noção disso. Porque se queres crescer e seguir em frente, o nosso nível tem de subir. Ainda sinto que não estamos a ser consistentes durante os 90 minutos. Frente ao Rio Ave, tivemos momentos muito bons, mas também tivemos momentos de 'blackout' que não podemos aceitar, em especial quando o nível de competitividade subir. Amanhã o nível vai ser alto e não devemos cair nas nossas próprias armadilhas."



Martim Fernandes, Alan Varela e Alberto Costa: "Boas notícias. Toda a gente está a caminho de estar apta. Exceto o Luuk [de Jong] e o Nehuén [Pérez], eles infelizmente têm mais semanas pela frente antes de poderem estar com a equipa. O Alberto começou a treinar há alguns dias, tem estado muito bem, mas temos de pensar bem se ele amanhã poderá ir a jogo. Para o Martim e o Alan, as coisas estão a correr melhor. Estamos a monitorizar a evolução deles, considerando o jogo de amanhã e o contexto geral. Vamos usar todos os minutos para os ter aptos e tomarmos a melhor decisão possível."



Eficácia nas bolas paradas: "Há uma parte que é sobre acrescentar algo novo, ou adaptações, em cada jogo. Outra parte é melhorarmos no que tentamos fazer. Em todos os jogos, somos confrontados com diferentes cenários, diferentes formas de criar, de pressionar... Os principais conceitos estão sempre lá, mas os jogos já nos estão a levar à oportunidade de explorar o livro e as coisas que temos feito desde o início da temporada. Temos de continuar a evoluir. Por sorte, tenho um grupo muito recetivo e que nos dá a oportunidade de explorar e acrescentar coisas, mesmo num calendário muito apertado."

