Salzburgo tem "respeito" pelo FC Porto, mas o "medo" não entra em campo

O treinador do Salzburgo, Thomas Letsch, garantiu, esta quarta-feira, que a sua equipa se vai apresentar com respeito, mas sem medo, frente ao FC Porto, na primeira jornada da fase de liga da Liga Europa.

“Se formos para um encontro com medo, então não temos hipótese de ganhar. Todos os jogos são para ganhar, se queremos estar numa competição e ser bem-sucedidos temos de ter respeito por todos os clubes, como temos pelo FC Porto, mas nunca medo”, assumiu o alemão, em declarações à Sport TV.

Com apenas três vitórias em sete encontros na Liga austríaca, o treinador admitiu dificuldades, “ao contrário do FC Porto neste momento”, mas lembrou “é uma competição diferente”.

“O FC Porto é uma equipa total. Têm uma grande defesa, que trabalha em conjunto, e têm uma grande qualidade no ataque. É um dos grandes desafios que podemos ter na Liga Europa”, assumiu.

O guarda-redes austríaco Alexander Schlager garantiu uma equipa “muito orgulhosa de jogar na Liga Europa”, esperando “uma boa equipa na primeira jornada”.

"Têm um talento de topo, o Rodrigo Mora, têm bons avançados. Sabemos que jogam com grande intensidade. Mais do que olhar só para um jogador, temos de olhar para toda a equipa, defendê-los como equipa, depois vimos que podem ter problemas e queremos apanhá-los aí. Sabemos que o FC Porto é uma equipa com excelentes jogadores. Mas também somos uma equipa que, quando joga em conjunto e com intensidade total, podemos causar problemas”, afirmou.

O Salzburgo e o FC Porto defrontam-se na quinta-feira, às 20h00, num encontro que será arbitrado pelo grego Vassilis Fotias.