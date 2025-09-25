Farioli: "Disse ao William para cruzar. Ele fez bem em não me dar ouvidos e rematar"

Francesco Farioli mostra-se contente com a "importantíssima" vitória tardia do FC Porto sobre o Salzburgo, por 1-0, e dá-se por satisfeito por William Gomes não lhe ter ligado quando lhe pediu para cruzar.

Análise: "O Salzburgo fez um jogo muito bom, foi muito apertado. Tivemos a primeira grande oportunidade e depois foi muito equilibrado, com vaivém. Grande intensidade das duas equipas. Dei os parabéns ao treinador deles, fizeram um jogo muito bom. Eu tinha dito que não há jogos fáceis e na Europa é muito complicado. É um resultado muito bom. Mais um jogo sem sofrer golos, apesar de termos permitido demasiadas oportunidades. Agora, seguimos em frente, para preparar o jogo do Arouca."

Substituições no início da segunda parte: "Normalmente, na primeira parte colocamos jogadores a aquecer para estarem prontos, só para o caso. O Zaidu levou alguns pontapés e tínhamos de estar preparados para fazer entrar alternativas. Os jogadores que entraram fizeram um jogo muito bom, a minha menção especial hoje é para o Deniz Gül. Ele entrou com muita força, grande fisicalidade, o impacto que ele teve na pressão foi incrível e ajudou-nos a subir alguns metros no campo e proporcionou-nos alguns bons momentos e oportunidades. Mas o futebol é um desporto coletivo, o resultado é de todos."

Importância da série de vitórias: "É muito importante, em especial na Liga Europa, é importante acumular pontos o mais rapidamente possível, porque nestes oito jogos da fase regular cada ponto e cada golo vão contar muito. O resultado de hoje, nos últimos minutos, é importantíssimo."

William Gomes é o homem dos golaços importantes? "Sim. Para dizer a verdade, eu estava a dizer-lhe para cruzar. Ele fez bem em rematar e não me dar ouvidos."

Jogadores estavam a gritar para que William rematasse: "A participação de todos, a celebração, como a equipa reage e toda a gente está envolvida, estão todos a trabalhar no duro pela equipa. E mesmo num jogo como hoje, em que a exibição esteve longe de estar perfeita, o espírito e a ambição estavam lá. Foi um jogo em que qualquer resultado era possível e fico feliz por ter caído para o nosso lado."

Adeptos e jogadores a cantar a canção de Farioli: "Quando estou aborrecido, a forma dos jogadores de evitarem que eu seja demasiado duro é começarem a cantar."