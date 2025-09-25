Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 25 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

FC Porto

Farioli: "Disse ao William para cruzar. Ele fez bem em não me dar ouvidos e rematar"

25 set, 2025 - 22:42 • Inês Braga Sampaio

Treinador do FC Porto destaca a importância de entrar na Liga Europa com uma vitória, por 1-0, no terreno do Salzburgo.

A+ / A-

Francesco Farioli mostra-se contente com a "importantíssima" vitória tardia do FC Porto sobre o Salzburgo, por 1-0, e dá-se por satisfeito por William Gomes não lhe ter ligado quando lhe pediu para cruzar.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Análise: "O Salzburgo fez um jogo muito bom, foi muito apertado. Tivemos a primeira grande oportunidade e depois foi muito equilibrado, com vaivém. Grande intensidade das duas equipas. Dei os parabéns ao treinador deles, fizeram um jogo muito bom. Eu tinha dito que não há jogos fáceis e na Europa é muito complicado. É um resultado muito bom. Mais um jogo sem sofrer golos, apesar de termos permitido demasiadas oportunidades. Agora, seguimos em frente, para preparar o jogo do Arouca."

Substituições no início da segunda parte: "Normalmente, na primeira parte colocamos jogadores a aquecer para estarem prontos, só para o caso. O Zaidu levou alguns pontapés e tínhamos de estar preparados para fazer entrar alternativas. Os jogadores que entraram fizeram um jogo muito bom, a minha menção especial hoje é para o Deniz Gül. Ele entrou com muita força, grande fisicalidade, o impacto que ele teve na pressão foi incrível e ajudou-nos a subir alguns metros no campo e proporcionou-nos alguns bons momentos e oportunidades. Mas o futebol é um desporto coletivo, o resultado é de todos."

Importância da série de vitórias: "É muito importante, em especial na Liga Europa, é importante acumular pontos o mais rapidamente possível, porque nestes oito jogos da fase regular cada ponto e cada golo vão contar muito. O resultado de hoje, nos últimos minutos, é importantíssimo."

William Gomes é o homem dos golaços importantes? "Sim. Para dizer a verdade, eu estava a dizer-lhe para cruzar. Ele fez bem em rematar e não me dar ouvidos."

Jogadores estavam a gritar para que William rematasse: "A participação de todos, a celebração, como a equipa reage e toda a gente está envolvida, estão todos a trabalhar no duro pela equipa. E mesmo num jogo como hoje, em que a exibição esteve longe de estar perfeita, o espírito e a ambição estavam lá. Foi um jogo em que qualquer resultado era possível e fico feliz por ter caído para o nosso lado."

Adeptos e jogadores a cantar a canção de Farioli: "Quando estou aborrecido, a forma dos jogadores de evitarem que eu seja demasiado duro é começarem a cantar."

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 25 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano