FC Porto de Farioli também sabe ganhar nos descontos

O FC Porto estreou-se na fase regular da Liga Europa, esta quinta-feira, com uma vitória arrancada a ferros no terreno do Salzburgo, por 1-0.

Os dragões entraram fortes, mas acabaram a primeira parte a dividir o jogo com os austríacos. Assim sucedeu, também, na segunda parte, em que o Salzburgo até chegou a meter a bola na baliza, no entanto, o golo foi anulado, após análise do videoárbitro, por fora de jogo.

A equipa de Francesco Farioli começou a crescer na meia hora final, galvanizada pelas substituições do italiano, e começou a ter cada vez mais oportunidades. Mesmo ao cair do pano, no último de três minutos de descontos, William Gomes fez magia: tirou um adversário da frente e fletiu da direita para o meio, antes de puxar para o melhor pé, o esquerdo, e desferir um forte pontapé, com ligeiro arco, para um grande golo.

O FC Porto soma os primeiros três pontos na Liga Europa, à primeira jornada, e já vai em sete vitórias em sete jogos com Farioli — e mostra que, apesar da fama, justificada, de resolver bem cedo, também sabe ganhar com sofrimento, com um golo nos minutos finais.

Na próxima jornada, os dragões terão pela frente o Estrela Vermelha, no Dragão. Jogo marcado para 2 de outubro, quinta-feira, às 20h00.