FC Porto vai a jogo com Arouca, mas não perdoa Liga: "Decisão ilegal"

Está decidido. Depois da incerteza dos últimos dias, o FC Porto confirmou que vai mesmo a jogo contra o Arouca na nova data imposta pela Liga Portugal, no dia 29 de setembro.

A partida estava originalmente marcada para dia 28 de setembro, mas foi mudada para o dia seguinte depois do apelo do Arouca e da autarquia arouquense, por dificuldades em conciliar garantias de segurança do jogo e da Festa das Colheitas, que acontece na vila nesse fim-de-semana.

Cai assim por terra a possibilidade deixada em cima da mesa pelo presidente do FC Porto, que tinha avançado publicamente que os dragões estavam a estudar interpor uma providência cautelar. A mesma não vai para a frente e o clube azul-e-branco explica porquê: em comunicado publicado esta tarde, os dragões explicam que uma providência cautelar traria maior "incerteza" para uma nova data do jogo, com "prejuízo ainda maior para o planeamento desportivo".

Na mesma nota, o clube azul-e-branco admite assim que vai a jogo, mas não deixa de atirar à Liga Portugal: escreve o FC Porto que a "decisão política" da Liga Portugal de alterar a data do jogo -- e mantê-la depois do pedido do clube -- é "manifestamente ilegal" e "altamente prejudicial" para os "dragões" e para o futebol português.

Desta forma, o FC Arouca-FC Porto vai jogar-se dia 29 de setembro de 2025, segunda-feira, às 20h00 da noite, o que significa que a formação de Francesco Farioli terá menos do que as 72 horas de descanso regulamentar até à partida frente ao Estrela Vermelha, a contar para a segunda jornada da Liga Europa.

Leia o comunicado do FC Porto na íntegra aqui:

"Na sequência do adiamento do jogo em Arouca, da sétima jornada do campeonato, o FC Porto informa que:



1. No passado dia 19 de setembro, após a Liga Portugal tomar a decisão unilateral de alterar a data do jogo, o Clube apresentou uma reclamação formal à Liga Portugal por entender que tal decisão viola frontalmente o Regulamento das Competições organizadas pela Liga Portugal;



2. No mesmo dia, a Liga Portugal notificou o FC Porto de que havia decidido manter a sua decisão, defendendo que o Regulamento das Competições atribui à Liga Portugal, nas circunstâncias em apreço, o “poder discricionário” de definir uma nova data para a partida em questão;



3. Embora tivesse à sua disposição alternativas de calendário que permitiriam proteger adequadamente os legítimos interesses das partes envolvidas, e apesar de lhe ter sido dada a oportunidade de recuar e de fazer cumprir a legalidade, a Liga Portugal entendeu manter a decisão política de forçar o FC Porto a disputar três jogos na mesma semana, retirando um dia de descanso ao Clube antes de um jogo europeu que antecede o clássico contra o SL Benfica;



4. O FC Porto reitera que a decisão da Liga Portugal é manifestamente ilegal, dado que viola o Regulamento das Competições que, expressamente e sem margem para dúvidas, impede o reagendamento de uma partida para as 30 horas seguintes nas situações em que um dos clubes tenha de realizar um jogo oficial das competições da UEFA na semana seguinte;



5. Sem prejuízo do direito que lhe assiste de impugnar a decisão da Liga Portugal, o FC Porto vem, pelo presente comunicado, confirmar a presença na partida na nova data agendada (29 de setembro, 20h00). Esta posição é assumida com sentido de responsabilidade, uma vez que a incerteza que resultaria da apresentação de um procedimento cautelar - que deixaria a equipa sem saber quando iria jogar, dado que tal dependeria do timing das decisões das autoridades competentes - acarretaria um prejuízo ainda maior para o planeamento desportivo;



6. Não deixamos, porém, de assinalar que esta decisão da Liga Portugal é altamente prejudicial, não só para os legítimos interesses do FC Porto, mas também para a credibilidade e para os próprios interesses do futebol português, que ficam seriamente comprometidos. Ainda assim, estamos certos de que os nossos adeptos, apesar de o encontro se disputar num dia de semana e em Arouca, saberão unir-se em torno da equipa e marcar presença em grande número, demonstrando, uma vez mais, a nossa força e o nosso inabalável compromisso em defesa do FC Porto."

