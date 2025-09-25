Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 25 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

FC Porto

FC Porto vai a jogo com Arouca, mas não perdoa Liga: "Decisão ilegal"

25 set, 2025 - 16:19 • André Maia

Depois de vários dias de incerteza, o clube azul-e-branco não vai avançar com providência cautelar e aceita jogar na nova data. FC Porto fala em decisão "altamente prejudicial".

A+ / A-

Está decidido. Depois da incerteza dos últimos dias, o FC Porto confirmou que vai mesmo a jogo contra o Arouca na nova data imposta pela Liga Portugal, no dia 29 de setembro.

A partida estava originalmente marcada para dia 28 de setembro, mas foi mudada para o dia seguinte depois do apelo do Arouca e da autarquia arouquense, por dificuldades em conciliar garantias de segurança do jogo e da Festa das Colheitas, que acontece na vila nesse fim-de-semana.

Cai assim por terra a possibilidade deixada em cima da mesa pelo presidente do FC Porto, que tinha avançado publicamente que os dragões estavam a estudar interpor uma providência cautelar. A mesma não vai para a frente e o clube azul-e-branco explica porquê: em comunicado publicado esta tarde, os dragões explicam que uma providência cautelar traria maior "incerteza" para uma nova data do jogo, com "prejuízo ainda maior para o planeamento desportivo".

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Na mesma nota, o clube azul-e-branco admite assim que vai a jogo, mas não deixa de atirar à Liga Portugal: escreve o FC Porto que a "decisão política" da Liga Portugal de alterar a data do jogo -- e mantê-la depois do pedido do clube -- é "manifestamente ilegal" e "altamente prejudicial" para os "dragões" e para o futebol português.

Desta forma, o FC Arouca-FC Porto vai jogar-se dia 29 de setembro de 2025, segunda-feira, às 20h00 da noite, o que significa que a formação de Francesco Farioli terá menos do que as 72 horas de descanso regulamentar até à partida frente ao Estrela Vermelha, a contar para a segunda jornada da Liga Europa.

Leia o comunicado do FC Porto na íntegra aqui:

"Na sequência do adiamento do jogo em Arouca, da sétima jornada do campeonato, o FC Porto informa que:

1. No passado dia 19 de setembro, após a Liga Portugal tomar a decisão unilateral de alterar a data do jogo, o Clube apresentou uma reclamação formal à Liga Portugal por entender que tal decisão viola frontalmente o Regulamento das Competições organizadas pela Liga Portugal;

2. No mesmo dia, a Liga Portugal notificou o FC Porto de que havia decidido manter a sua decisão, defendendo que o Regulamento das Competições atribui à Liga Portugal, nas circunstâncias em apreço, o “poder discricionário” de definir uma nova data para a partida em questão;

3. Embora tivesse à sua disposição alternativas de calendário que permitiriam proteger adequadamente os legítimos interesses das partes envolvidas, e apesar de lhe ter sido dada a oportunidade de recuar e de fazer cumprir a legalidade, a Liga Portugal entendeu manter a decisão política de forçar o FC Porto a disputar três jogos na mesma semana, retirando um dia de descanso ao Clube antes de um jogo europeu que antecede o clássico contra o SL Benfica;

4. O FC Porto reitera que a decisão da Liga Portugal é manifestamente ilegal, dado que viola o Regulamento das Competições que, expressamente e sem margem para dúvidas, impede o reagendamento de uma partida para as 30 horas seguintes nas situações em que um dos clubes tenha de realizar um jogo oficial das competições da UEFA na semana seguinte;

5. Sem prejuízo do direito que lhe assiste de impugnar a decisão da Liga Portugal, o FC Porto vem, pelo presente comunicado, confirmar a presença na partida na nova data agendada (29 de setembro, 20h00). Esta posição é assumida com sentido de responsabilidade, uma vez que a incerteza que resultaria da apresentação de um procedimento cautelar - que deixaria a equipa sem saber quando iria jogar, dado que tal dependeria do timing das decisões das autoridades competentes - acarretaria um prejuízo ainda maior para o planeamento desportivo;

6. Não deixamos, porém, de assinalar que esta decisão da Liga Portugal é altamente prejudicial, não só para os legítimos interesses do FC Porto, mas também para a credibilidade e para os próprios interesses do futebol português, que ficam seriamente comprometidos. Ainda assim, estamos certos de que os nossos adeptos, apesar de o encontro se disputar num dia de semana e em Arouca, saberão unir-se em torno da equipa e marcar presença em grande número, demonstrando, uma vez mais, a nossa força e o nosso inabalável compromisso em defesa do FC Porto."

Ver Mais
Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 25 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano