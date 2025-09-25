Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 25 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

FC Porto

Salzburg, uma espécie de laboratório, para a estreia do dragão na Liga Europa

25 set, 2025 - 12:45

Abel Pimenta, um dos técnicos portugueses que está de saída do LASK Linz, traça o perfil do adversário dos portistas.

A+ / A-

Diz que é uma espécie de laboratório, a equipa que o FC Porto defronta esta noite no arranque da fase regular da Liga Europa.

Profundo conhecedor do Salzburg, o até aqui adjunto de João Sacramento no LASK Linz, Abel Pimenta, define desta forma o adversário portista, na Áustria, em declarações a Bola Branca. E encontra fragilidades.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

"É uma equipa bastante jovem [média de idades de 22 anos], que serve quase de preparação para estes jovens jogadores saltarem para o clube-mãe, o Leipzig. E em função dessa juventude é uma equipa que não tem tido a regularidade que pretendia no campeonato. Tem fragilidades que certamehte já foram identificadas pela equipa técnica do Porto", alerta Pimenta, que admite que os dragões não vão encontrar um relvado de excelência. Bem pelo contrário, tal como se queixou o treinador portista na véspera do desafio.

"Não está, de facto, no melhor estado mas acredito que essa dificuldade será superada (pelo FC Porto)", finaliza o técnico de 33 anos, que acompanha o treinador principal - João Sacramento - e vai também abandonar o LASK.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 25 set, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano