Salzburg, uma espécie de laboratório, para a estreia do dragão na Liga Europa

Diz que é uma espécie de laboratório, a equipa que o FC Porto defronta esta noite no arranque da fase regular da Liga Europa.

Profundo conhecedor do Salzburg, o até aqui adjunto de João Sacramento no LASK Linz, Abel Pimenta, define desta forma o adversário portista, na Áustria, em declarações a Bola Branca. E encontra fragilidades.

"É uma equipa bastante jovem [média de idades de 22 anos], que serve quase de preparação para estes jovens jogadores saltarem para o clube-mãe, o Leipzig. E em função dessa juventude é uma equipa que não tem tido a regularidade que pretendia no campeonato. Tem fragilidades que certamehte já foram identificadas pela equipa técnica do Porto", alerta Pimenta, que admite que os dragões não vão encontrar um relvado de excelência. Bem pelo contrário, tal como se queixou o treinador portista na véspera do desafio.

"Não está, de facto, no melhor estado mas acredito que essa dificuldade será superada (pelo FC Porto)", finaliza o técnico de 33 anos, que acompanha o treinador principal - João Sacramento - e vai também abandonar o LASK.