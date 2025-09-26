FC Porto recebe São Martinho na Taça de Portugal feminina

26 set, 2025 - 00:13 • Inês Braga Sampaio
O FC Porto, da II Liga, terá pela frente o São Martinho, da quarta divisão, na primeira eliminatória da Taça de Portugal feminina.
As 88 equipas sorteadas foram divididas em seis séries, de acordo com a localização geográfica. Marco 09, Cerveira, Souselas e Académica de Coimbra são as equipas apuradas da pré-eliminatória.
As equipas da I Liga só vão entrar em prova na terceira eliminatória. A primeira, em que entra o Porto, terá jogos a 4 e 5 de outubro.
Série A:
ACRD Arsenal Crespos-Merelinense FC
Gil Vicente FC-FC Ferreirense
Varzim SC-AD Esposende
CD Cerveira-GCD Águias Negras Tabuadelo
Averomar FC-AD Águias da Graça FC
Destreza Aventura ND-Lanhelas FC
GD Porto d'Ave-Moreirense FC
FC Tadim-CA Macedo Cavaleiros
Série B:
FC Paços de Ferreira-SC Rio Tinto
FC Famalicão-SC Castêlo da Maia
AD Marco 09-União Nogueirense FC
Leixões SC-SC Tirsense
FC Romariz-SC Cruz
SC Freamunde-AD Várzea FC
FC Penafiel-GD Aldeia Nova
UDS Roriz-FC São Romão
Série C:
Rio Mau FC-Lusitânia Lourosa FC
CD Feirense-AD Argoncilhe
AC Cucujães-CD Paços de Brandão
CD Loureiro-AD Baião
FC Porto-CCR São Martinho
Boavista FC-FC Parada
Souselo FC-CF Oliveira do Douro
Série D:
AD Souselas-Académica Coimbra/OAF
AA Macinhatense-Juveforce ADC Ponte de Vagos
UR Cadima-CD Gouveia
União Leiria Sad-MR Football Academy
Clube de Albergaria-Académico Viseu FC
AD Estação-Nege
GD Ilha-SM Murtoense
Série E:
Estrela FC Ouriquense-VC Pico da Pedra
CCRD Moçarriense-ADRC Vasco da Gama
AR Porto Alto-AD Bobadelense
UD Turquel-FC Alverca
SU Sintrense Sad-GDC A-dos-Francos
CA Ouriense-Arsenal 72 Sad
FC São Pedro-CAC Pontinha
Série F:
Seixal Clube 1925-Guia FC
FC Barreirense-Lusitano GC
FC Ferreiras-Amora FC
Olímpico Montijo-CR Leões Porto Salvo
Escola Futebol Feminino Setúbal-SC Olhanense
CF Benfica-AD Pastéis da Bola
GD Estoril Praia-Real SC Sad