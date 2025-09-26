Menu
  • Bola Branca 18h14
  • 25 set, 2025
FC Porto recebe São Martinho na Taça de Portugal feminina

26 set, 2025 - 00:13 • Inês Braga Sampaio

Equipa portista entra em prova na primeira eliminatória.

O FC Porto, da II Liga, terá pela frente o São Martinho, da quarta divisão, na primeira eliminatória da Taça de Portugal feminina.

As 88 equipas sorteadas foram divididas em seis séries, de acordo com a localização geográfica. Marco 09, Cerveira, Souselas e Académica de Coimbra são as equipas apuradas da pré-eliminatória.

As equipas da I Liga só vão entrar em prova na terceira eliminatória. A primeira, em que entra o Porto, terá jogos a 4 e 5 de outubro.

Sorteio:

Série A:

ACRD Arsenal Crespos-Merelinense FC

Gil Vicente FC-FC Ferreirense

Varzim SC-AD Esposende

CD Cerveira-GCD Águias Negras Tabuadelo

Averomar FC-AD Águias da Graça FC

Destreza Aventura ND-Lanhelas FC

GD Porto d'Ave-Moreirense FC

FC Tadim-CA Macedo Cavaleiros

Série B:

FC Paços de Ferreira-SC Rio Tinto

FC Famalicão-SC Castêlo da Maia

AD Marco 09-União Nogueirense FC

Leixões SC-SC Tirsense

FC Romariz-SC Cruz

SC Freamunde-AD Várzea FC

FC Penafiel-GD Aldeia Nova

UDS Roriz-FC São Romão

Série C:

Rio Mau FC-Lusitânia Lourosa FC

CD Feirense-AD Argoncilhe

AC Cucujães-CD Paços de Brandão

CD Loureiro-AD Baião

FC Porto-CCR São Martinho

Boavista FC-FC Parada

Souselo FC-CF Oliveira do Douro

Série D:

AD Souselas-Académica Coimbra/OAF

AA Macinhatense-Juveforce ADC Ponte de Vagos

UR Cadima-CD Gouveia

União Leiria Sad-MR Football Academy

Clube de Albergaria-Académico Viseu FC

AD Estação-Nege

GD Ilha-SM Murtoense

Série E:

Estrela FC Ouriquense-VC Pico da Pedra

CCRD Moçarriense-ADRC Vasco da Gama

AR Porto Alto-AD Bobadelense

UD Turquel-FC Alverca

SU Sintrense Sad-GDC A-dos-Francos

CA Ouriense-Arsenal 72 Sad

FC São Pedro-CAC Pontinha

Série F:

Seixal Clube 1925-Guia FC

FC Barreirense-Lusitano GC

FC Ferreiras-Amora FC

Olímpico Montijo-CR Leões Porto Salvo

Escola Futebol Feminino Setúbal-SC Olhanense

CF Benfica-AD Pastéis da Bola

GD Estoril Praia-Real SC Sad

