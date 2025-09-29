Farioli realça reação "fantástica" à expulsão. "Fizemos o extraordinário parecer banal"

Francesco Farioli enaltece a reação da equipa do FC Porto à expulsão de Martim Fernandes, aos 48 minutos do jogo com o Arouca, quando vencia por 1-0. Os dragões acabaram a golear por 4-0, esta segunda-feira.

"Preferimos jogar 11 contra 11, mas a equipa reagiu de forma fantástica à expulsão. Com e sem bola, compensámos tudo. O segundo golo é fantástico. O espírito que tivemos até ao último momento para não sofrermos golos foi incrível", salienta à Sport TV o treinador italiano, que reforça o elogio: "Fizemos algo extraordinário parecer banal."



O FC Porto volta a jogar na quinta-feira, diante do Estrela Vermelha, a contar para a segunda jornada da fase regular da Liga Europa.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui



Análise: "Preferimos jogar 11 contra 11, mas a equipa reagiu de forma fantástica à expulsão. Com e sem bola, compensámos tudo. O segundo golo é fantástico. O espírito que tivemos até ao último momento para não sofrermos golos foi incrível. Os jogadores merecem celebrar, mas já sabem que quando chegarmos a casa, o jogo de hoje terá terminado. Temos de preparar o próximo jogo com boa mentalidade e com o mesmo espírito e fogo que tivemos hoje."

Reação à expulsão: "Foi um fator importante termos marcado o 2-0 e o 3-0 tão próximos, ajudou-nos a ganhar confiança. Estou muito feliz pelo Deniz, mereceu o golo. Já entrou duas ou três vezes com muito bom impacto. Devia falar deles um a um, porque todos fizeram um grande jogo. Agora, temos dois dias para preparar o Estrela Vermelha. Temos de recuperar energias. Manter os pés no chão e seguir em frente."

Expulsão de Martim Fernandes: "Acontece, foi um erro. O futebol é feito de erros. Acontece. O jogador pediu-me imensas desculpas, mas eu disse-lhe que não tinha por que pedir desculpa. São situações do jogo, ele estava a tentar. Pode acontecer."

Lesão de Samu: "É só um pouco de inflamação no tendão. Na primeira parte ele já estava a fazer sprints de grande intensidade e parar um corpo daquele tamanho pode deixar mazelas. Penso que ele vai ficar bem. Vi-o a correr muito para festejar com os companheiros, por isso deverá ficar bem."

Jogar esta noite acabou por ser melhor que jogar no domingo? "Íamos ter todos os jogadores na mesma. Teríamos tomado decisões diferentes se tivéssemos jogado ontem, quem sabe. Fizemos o que tínhamos de fazer. Jogámos num dos melhores campos da Liga, parabéns ao Arouca, que é uma boa equipa. Não foi fácil, 11 contra 11 não foi fácil, nem quando ficámos reduzidos a dez. Hoje fizemos algo extraordinário parecer banal."

Festejos dos adeptos com a equipa: "É bom. Agora, com estas lesões, não temos muito tempo para celebrar, mas os jogadores merecem e os adeptos também. O apoio dos adeptos é fantástico e penso que o esforço que eles fizeram para vir comprar os bilhetes em pessoa foi bem recompensado pelos jogadores. Vamos continuar em frente, espero que voltemos a jogar perante um Dragão cheio na Liga Europa. Vamos precisar dos adeptos nesta semana tão peculiar. Foi o primeiro passo, foi bom, mas agora temos de dar o segundo."