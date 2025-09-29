Festa da colheita em Arouca. FC Porto goleia a jogar com menos um

29 set, 2025 - 21:55 • Inês Braga Sampaio
O FC Porto consolidou a liderança do campeonato, esta segunda-feira, ao vencer no terreno do Arouca, por 4-0, mesmo jogando mais de 40 minutos com menos uma unidade, no jogo que encerrou a jornada 7.
Os dragões adiantaram-se cedo, logo aos 12 minutos, por intermédio de Samu Aghehowa, que aproveitou um ressalto para abrir o marcador.
Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui
Ao minuto 21, foi Pepê a introduzir a bola na baliza, no entanto, o lance foi anulado, após análise do videoárbitro, por fora de jogo de Borja Sainz no início da jogada. O espanhol estava 24 centímetros adiantado.
Samu lesionou-se pouco depois, o que adensou a preocupação da equipa de Francesco Farioli, que o deixou em campo até ao intervalo, mas já não o deixou regressar para a segunda parte. Entrou Deniz Gül.
Aos 48 minutos, chegou um dos momentos da partida: Martim Fonseca entrou de forma despropositada sobre Pablo Gonzálbez e viu o segundo cartão amarelo, e recebeu consequente ordem de expulsão.
O FC Porto não se ressentiu da desvantagem numérica, porém. Três minutos depois, Pepê arrancou numa jogada individual pela direita e assistiu para o recém-entrado Gül fazer o segundo golo portista.
O terceiro só tardou nove minutos. À hora de jogo, Sainz lançou Francisco Moura, para um remate cruzado certeiro. E ainda houve tempo para a goleada, com um quarto golo construído por dois laterais acabados de entrar: Alberto Costa cruzou para Zaidu Sanusi desviar com sucesso.
Três golos em desvantagem numérica para o líder da I Liga, que vence por 4-0 e repõe a vantagem de três pontos para o segundo classificado, o Sporting, e de quatro pontos para o terceiro, o Benfica — o adversário da próxima jornada, clássico marcado para domingo, às 21h15, no Dragão.