Contas do Porto à lupa: mais 9 mil lugares anuais, os valores das transferências e novo central a caminho

O FC Porto vive uma "transformação profunda da gestão e das finanças do clube", segundo o presidente André Villas-Boas, no dia em que os dragões apresentaram resultados positivos recorde da SAD relativamente à temporada 2024/25.

No primeiro exercício financeiro completo da nova administração, o Porto apresentou um resultado líquido de 39,2 milhões de euros, o "maior de sempre".

Para tal, José Pereira da Costa, o CFO da SAD dos dragões, destaca o "crescimento em áreas como o número de sócios, lugares anuais e bilhética" e a presença no Mundial de Clubes como "atenuante para a não participação na Liga dos Campeões."

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui



Com uma "melhoria relevante no património", Pereira da Costa anuncia a recuperação significativa dos capitais próprios que passam dos 113 milhões negativos para os 10,5 milhões negativos



"A reestruturação total da nossa dívida, com a emissão da Dragon Notes permitiu alongar a maturidade média da dívida e possibilitou-nos fazer muitas amortizações, algumas antecipadas, que a SAD tinha contraída a custos mais elevados", explica ainda o CFO do Porto.

Pereira da Costa revela ainda que o Porto vai cumprir "a 100% as regras da UEFA e fica mitigado o impacto do incumprimento que vinha do exercício anterior. Convencemos a UEFA a não nos colocar sob alçada do fair-play no ano passado e aplicaram-nos uma multa bem inferior à que os outros cinco clubes receberam".

A presença na Liga Europa, em vez da Liga dos Campeões, é uma das principais quebras nas contas dos dragões: "É ir de 65 milhões de euros de receita para 17, o que mostra a importância da Liga dos Campeões, são cerca de 50 milhões, o que ficou atenuado pelos 17 milhões que recebemos do Mundial de clubes."

Foi ainda anunciado uma redução nos gastos com pessoal de 11%, de 92,4 para 81,9 milhões de euros, o que inclui a remuneração da equipa técnica, jogadores e conselho de administração. O valor inclui a indemnização paga à equipa técnica de Vítor Bruno, os três milhões pagos pela contratação de Martín Anselmi ao Cruz Azul.

Já a indemnização do treinador argentino estará incluída apenas nas contas do próximo ano.

Primeiro trimestre de 25/26 com "bons resultados"



A apresentação de Pereira da Costa permitiu ainda olhar já para o primeiro trimestre da presente temporada, cujos resultados serão apresentados na íntegra por esta altura no próximo ano.

O dirigente portista salienta "muito bons resultados", com um recorde de lugares anuais, que passaram para os cerca de 31 mil lugares anuais, um aumento de cerca de nove mil em duas temporadas, e "já com uma fila de espera significativa".