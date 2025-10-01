Farioli e o Estrela Vermelha em vésperas de clássico: "Precisamos de pernas e mentes frescas"

O treinador Francesco Farioli só tem elogios para a mentalidade que os jogadores do FC Porto têm demonstrado esta temporada.

Em véspera de jogo com o Estrela Vermelha para a Liga Europa, o segundo numa série de três partidas em seis dias e que culmina com o clássico frente ao Benfica no domingo, Farioli reconhece que poderá refrescar a equipa e confia totalmente nos jogadores que têm sido menos utilizados até ao momento.

O treinador italiano foi ainda questionado sobre as declarações de José Mourinho, que disse que o Chelsea é melhor do que o Porto, mas preferiu não responder.

O FC Porto-Estrela Vermelha arranca, esta quinta-feira, às 20h00, no Estádio do Dragão, com relato em direto no site da Renascença.

Estrela Vermelha: "Será um grande desafio contra uma equipa gloriosa, com uma grande história e um presente brilhante. Vai ser um grande desafio. Os jogos europeus são sempre complicados, ainda mais contra este nível. Eles costumam jogar Liga dos Campeões, temos de estar prontos, têm grandes jogadores desde o Matheus na baliza até ao Arnautovic na frente."

Três jogos numa semana: "A gestão é muito importante, quando fazemos três jogos em seis dias, mais o facto de 45 minutos com 10 jogadores na segunda, isso torna as coisas diferentes de um cenário normal. Estamos a trabalhar no duro há vários meses para estar preparados para estes momentos. É preciso ter pernas e mentes frescas. O grande foco é o jogo de amanhã, a motivação é voltar a ter uma boa noite europeia."

Rotação da equipa. Confia em todos? "Todos tem jogado bastante, o melhor exemplo é o William Gomes, começou a época como não titular, tornou-se fundamental ao entrar e também ao começar os jogos. Todo o grupo é importante, é nisso que acredito. Temos grandes contributos que entraram a meio do jogo e que podem ter menos minutos. Isso diz muito do nosso processo, há um grande compromisso e temos de continuar. Quando virem o onze inicial, terem de ir com tudo e darem o seu melhor."

Mourinho disse que Chelsea é melhor que o FC Porto. Encara como provocação? "Se tiveres uma pergunta sobre o Estrela Vermelha, aceito. É a única coisa que nos importa hoje."

Mentalidade do grupo: "O jogo em Arouca foi uma boa prova do caráter deste grupo. Um bom exemplo é o Pablo Rosario, qualquer posição que lhe peça, ele está pronto. A lateral, a 6, a 8, a central se preciso. Depois do cartão vermelho, foi fantástico como reagiram à dificuldade."

Samu está pronto? "Sim, está preparado."