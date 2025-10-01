FC Porto anuncia "melhor resultado de sempre" nas contas: capitais próprios e transferências em destaque

O FC Porto comunicou esta quarta-feira à CMVM as contas de 2024/25, um documento em que é assinalado que se trata do “melhor resultado de sempre”. As contas da SAD ficaram no verde, com um resultado líquido consolidado de quase 40 milhões de euros. Em 2023/24, registou-se um resultado negativo de 21 milhões de euros. André Villas-Boas e a sua direção ganharam as eleições a 28 de abril de 2024, sucedendo a 40 anos de presidência de Jorge Nuno Pinto da Costa. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

O documento dá conta de outros destaques. O resultado operacional, excluindo transações com passes de jogadores, foi positivo (2.441m€), “em contraste com os 1.966m€ negativos do exercício anterior, apesar da não participação na Liga dos Campeões da UEFA”. O clube também registou um valor recorde no que toca às transferências, um bolo que abarca as vendas, os empréstimos e até o dinheiro recebido pelo direito de solidariedade e formação dos jogadores. Exemplificando: Evanilson saiu para o Bournemouth por 37 milhões, Galeno para o Al-Ahli por 50 milhões e Nico González para o Manchester City por 60 milhões. O FC Porto ainda recebeu quase cinco milhões de euros por cumprimento de objetivos de Luis Díaz e Evanilson. Mais: verificam-se “proveitos operacionais (excluindo transações com passes de jogadores) de 149.5 milhões de euros, cerca de 14% abaixo do exercício anterior, em resultado do impacto negativo da não participação na Liga dos Campeões da UEFA”. Esta pancada foi amparada pelos 17 milhões angariados no Mundial de Clubes.

Os famosos capitais próprios, que estiveram tão em voga durante a última campanha eleitoral, apresentam uma redução do valor negativo de 113 milhões para 10 milhões de euros. Pinto da Costa prometera que apresentaria, na altura, capitais próprios positivos. Os capitais próprios são a diferença entre o ativo e o passivo. Ou seja, aquilo que um clube tem – como o estádio, jogadores e a sua marca – menos aquilo que o clube deve, nomeadamente dívidas a credores, bancos e empréstimos por saldar. Já o passivo consolidado apresentado revela uma “ligeira redução” relativamente a 30 de junho de 2024 (16.5 milhões).