Estrelinha do Dragão continua bem acesa

02 out, 2025 - 22:09
O FC Porto derrotou o Estrela Vermelha, por 2-1, na segunda jornada da Liga Europa.
Os dragões voltaram a ter a estrelinha da sorte, com o golo do triunfo a surgir ao minuto 89, num contra-ataque resolvido por Rodrigo Mora.
Na equipa de Francesco Farioli houve várias poupanças, nove habituais titulares ficaram de fora de início, mas o golo surgiu cedo, por William, de grande penalidade.
A equipa sérvia empatou, mas, perto do fim, uma transição rápida garantiu os três pontos.
Os azuis e brancos continuam 100% vitoriosos nesta época, quer no campeonato nacional, quer nas provas europeias.