Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 02 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Liga Europa

Estrelinha do Dragão continua bem acesa

02 out, 2025 - 22:09

Mora marca, em contra-ataque, ao minuto 89. Azuis e brancos continuam 100% vitoriosos.

A+ / A-

O FC Porto derrotou o Estrela Vermelha, por 2-1, na segunda jornada da Liga Europa.

Os dragões voltaram a ter a estrelinha da sorte, com o golo do triunfo a surgir ao minuto 89, num contra-ataque resolvido por Rodrigo Mora.

Na equipa de Francesco Farioli houve várias poupanças, nove habituais titulares ficaram de fora de início, mas o golo surgiu cedo, por William, de grande penalidade.

A equipa sérvia empatou, mas, perto do fim, uma transição rápida garantiu os três pontos.

Os azuis e brancos continuam 100% vitoriosos nesta época, quer no campeonato nacional, quer nas provas europeias.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 02 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rui Jorge. "Com o Bölöni, guardei uma lição para a vida"

Rui Jorge. "Com o Bölöni, guardei uma lição para a vid(...)

Andrézito, já te tenho dito…

Andrézito, já te tenho dito…

Raimundo descreve OE como "circo"

Raimundo descreve OE como "circo"

Jimmy Kimmel regressa à TV emocionado

Jimmy Kimmel regressa à TV emocionado