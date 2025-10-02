Farioli. “Há coisas a melhorar, mas foi um bom resultado e uma boa exibição"

O treinador do FC Porto, Francesco Farioli, estava satisfeito com mais uma vitória dos dragões, o nono triunfo em nove jogos da temporada.

A partida

"O espírito esteve lá na primeira parte. Antes do golo, controlámos bem o jogo com e sem bola. Podíamos ter feito melhor com bola, mas no geral foi bom. O Estrela Vermelha é uma equipa que joga de maneira diferente do habitual, mas acho que estivemos bem. Distraímo-nos na bola parada que deu o golo. Há coisas a trabalhar, a melhorar, mas no geral foi um bom resultado e uma boa exibição", começou por analisar.

Nona vitória na temporada

"Acho que o que aconteceu no segundo golo mostra o que queremos ser. Estamos longe da perfeição, mas é o espírito, a vontade. O Victor e o Gabri tiveram uma contribuição fantástica e, no final, o Pepê decidiu tornar a vida fácil ao Rodrigo Mora".

Muitas alterações

"Até ao golo deles, acho que controlámos. Depois, foi difícil jogar contra uma equipa que estava a marcar sempre homem-a-homem. Seguiram os nossos jogadores até ao fim. É um cenário diferente do habitual e demorámos um pouco a fazer a adaptação. Tenho boas sensações, mas preciso de ver melhor o jogo agora".

Mora, ponta-de-lança

"Disse no início da temporada que pode jogar em mais de uma posição. Achei que no final, quando o Deniz começou a sentir algumas cãibras, que o Rodrigo podia fazer a posição de falso nove. Depois surgiram dinâmicas e cenários diferentes. Mas sim, acho que o Rodrigo pode cobrir diferentes posições. Acho que teve dois ou três momentos muito bons. O golo foi uma recompensa pela exibição".

FC Porto, candidato à conquista da Liga Europa?

"Temos de nos qualificar primeiro. É um longo caminho. No ano passado começámos muito bem no Ajax e depois só conseguimos a qualificação no último jogo. Temos de continuar. Claro que é um resultado importante, outra vez nos últimos minutos, mas temos de continuar a melhorar e a fazer o que temos feito. Os padrões na Liga Europa são muito altos".

Benfica?

"É altura de pensar no próximo treino e depois teremos tempo para isso".