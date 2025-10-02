Mesmo sem o veterano goleador, o Estrela Vermelha continua ameaçador: “Tem jogadores com muita qualidade"

A liga sérvia vive uma crónica luta a dois entre Partizan e Estrela Vermelha, o adversário do FC Porto esta noite, na Liga Europa. Mas o Estrela está acima, segundo Pedro Empis, futebolista do Radnik Surdulica.

“O Estrela Vermelha é uma das melhores equipas aqui do campeonato. Eles e o Partizan estão claramente destacados, em qualidade e orçamento”, diz o defesa com passagens por Estoril, Sporting, Leiria e Marítimo. “Acho que este ano o Estrela está melhor. Ainda não joguei contra contra ele, só daqui a umas semanas.”

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui



Treinado por Vladan Milojevic, o Estrela Vermelha venceu as oito jornadas disputadas no campeonato sérvio. O jogador português do 11.º classificado da liga destaca três nomes no adversário dos dragões. “Têm jogadores com muita qualidade. O guarda-redes que esteve no Braga, o Matheus, e o Tomás Händel. Ah, e o avançado, o Arnautovic.”

Sem esquecer, naturalmente, Aleksander Katai, um médio ofensivo internacional sérvio de 34 anos, que, para fortuna de Farioli, estará ausente por lesão. Já leva 11 golos à oitava jornada.

Vale a pena lembrar que o Estrela Vermelha conquistou a Taça dos Campeões em 1991, na final contra o Marselha, com gente em campo como Mihajlovic, Savicevic, Jugovic e Prosinecki.

"Estou a gostar da experiência"

Empis conta a Bola Branca que rescindiu com o Marítimo antes de o mercado fechar para poder esperar por uma oportunidade. Agora, está feliz. “Houve interesse deste clube. O campeonato da Sérvia é bastante bom. Fazendo uma boa época aqui, podemos ser valorizados e dar passos para outros patamares”, explica. “Estou a gostar da experiência.”

Sobre o que se passa em Portugal, Pedro Empis vê o equilíbrio inicial a esfumar-se. “Era um daqueles anos em que os três grandes tinham claramente equipa e investimento para lutar pelo campeonato”, reflete.

“Normalmente, há um mais forte que os outros dois, ou dois equiparados e um terceiro uns furinhos abaixo. Neste momento, o Benfica caiu um bocado, portanto diria que se calhar vai ser entre Sporting e Porto. E, sim, o Sporting tem capacidade para revalidar o título.”

O jogo tem relato no site da Renascença, às 20h00.