Super Dragões e Colectivo Ultras 95 reconhecidos oficialmente pelo FC Porto

02 out, 2025 - 12:00

Clube revelou que os protocolos assinados poderão ser consultados no Portal da Transparência e no site da Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto.

No dia em que apresentou contas no verde, o FC Porto deu conta de um protocolo assinado com Super Dragões e Colectivo Ultras 95, claques que passam assim a ser oficialmente reconhecidas pelo clube.

“Estabelecidos em conformidade com as disposições legais em vigor e com as normas estatutárias do clube, estes acordos permitem o reconhecimento formal e o retomar das relações entre o FC Porto e ambos os grupos organizados de adeptos”, pode ler-se no site oficial dos dragões.

O FC Porto revelou ainda que estes acordos poderão ser consultados no Portal da Transparência e no site da Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto.

E celebra-se: “A partir de agora, os Super Dragões [fundados em 1986] e o Colectivo Ultras 95 [fundado em 1995] passam a ter outras condições para apoiar o FC Porto de forma apaixonada, vibrante e responsável no Estádio do Dragão e no Dragão Arena, sempre de acordo com as normas vigentes”.

Os Super Dragões já não contam com o líder Fernando Madureira, arguido na Operação Pretoriano. Em julho, Madureira, em prisão preventiva, foi condenado a três anos e nove meses de prisão, mas em agosto o Ministério Público pediu o agravamento da pena. Entenda o caso aqui.

