"Até podíamos ter vindo de lá com a vitória". As memórias da primeira vez que Mourinho foi ao Porto como adversário

Em novembro de 2001, José Mourinho visitou o Estádio das Antas pela primeira e última vez como treinador principal no nosso campeonato. Esse foi também um dos últimos jogos do futuro 'special one' como treinador da União da Leiria, já depois daqueles fugazes 77 dias no banco do Benfica, para onde regressou agora. Naquela tarde de novembro perdeu por 2-1, depois de ter estado em vantagem, com um golo de Silas, hoje treinador do Farense. Mourinho apostou em gente como Derlei, Nuno Valente e Costinha, o guarda-redes que agora, em vésperas do regresso do técnico àquela casa, conversa com Bola Branca para lembrar esse dia. Pouco depois, em Janeiro de 2002, Mourinho assumiu o comando técnico do FC Porto e, como se costuma dizer, o resto é história...

Recordas-te do que José Mourinho disse no balneário, antes de subirem ao relvado nas Antas?

Já foi há muito tempo, 24 anos... O Mourinho fazia a mesma preparação praticamente quase em todos os jogos, fosse com o Porto ou não fosse. É como ele faz hoje de certeza. O que ele nos dizia era para os jogadores se sentirem bem, que se divertissem, que fizessem aquilo que estava preparado. Isso era o mais importante e penso que hoje é o que ele diz também. Mas, naquela ocasião, sentiste da parte dele algum tipo de comportamento especial pelo facto de já ter trabalhado no Porto, como adjunto de Bobby Robson, ou isso passou à margem desse jogo?

Não, isso passou à margem, porque nós estávamos nos lugares cimeiros e a fazer um excelente campeonato. Depois houve mudanças, em janeiro, e as coisas não começaram a correr tão bem. Mas o espírito de equipa e aquilo que nós tínhamos quando estava o Mourinho era praticamente igual, não mudava muito.

Quando falas das mudanças, falas nomeadamente do facto de Mourinho acabar por ter levado para o Porto jogadores como Nuno Valente e o Derlei. Como é que reagiram no balneário da União de Leiria?

Isso são consequências do próprio futebol. Eram jogadores que se calhar ele necessitava no FC Porto e que ele via ali umas mais-valias. Levou-os e acho que também está certo. Voltando ao jogo nas Antas, a União de Leiria até marcou primeiro, pelo Silas, mas depois sofreste dois golos, Deco e Pena...

Sim, nós estivemos a ganhar um-zero, lembro-me disso. Entrámos muito bem, tentámos ao máximo manter o resultado a nosso favor, mas logicamente que no Porto as coisas mudam de um momento para o outro. É assim contra os clubes grandes. Até podíamos ter vindo de lá com a vitória, não viemos. O importante é que saímos de lá com o nosso trabalho de consciência tranquila e isso foi o mais importante. E isso foi o que o Mourinho também disse no final do jogo. Que palavras teve o Mourinho depois dessa derrota nas Antas?

Disse que tínhamos feito um grande jogo, que cumprimos com os nossos objetivos. Que a sorte não esteve do nosso lado, esteve do lado do Futebol Clube do Porto, além de nós termos começado a ganhar 1-0. Mas pronto, disse que para a semana já havia outro jogo e havia que o preparar. Como olhas para as declarações do José Mourinho, em Inglaterra, a propósito do Chelsea e a comparação que fez com o Porto?

No meu ponto de vista, acho que é um bocado para picar. O Mourinho conhece muito bem o Futebol Clube do Porto, sabe muito bem como é que o Porto reage, os próprios jogadores, e logicamente que é para pôr um bocadinho de água na fervura. O mais importante será o que vai passar entre as quatro linhas. O Futebol Clube do Porto, neste momento, está a fazer um grande campeonato, está com uma atitude muito grande, que já não se via há muito tempo. É uma equipa jovem, mas tem excelentes jogadores, está numa boa maré e, logicamente, tudo que seja para picar um bocadinho... Penso que foi mais isso que o Mourinho fez do que outra coisa. Estas poupanças que Francesco Farioli fez na Liga Europa vão ajudar o Porto a apresentar-se mais forte, ou achas que não terão influência?

Eu acho que o Porto, neste momento, jogue quem jogue, vai lá para dentro para cumprir. Passa-se o mesmo com todos, mas o Futebol Clube do Porto tem uma mística diferente. Acho que conseguiu recuperar aquilo que tinha, que era a atitude. O Porto está com uma grande atitude, não dá nenhuma bola como perdida. Sobre poupar, não sei até que ponto, se isso é bom ou não, mas o Porto vai entrar, como sempre entra, como tem entrado em todos os jogos, seja com aqueles que ele poupou ou não. Os jogadores do Porto, neste momento, estão com uma atitude muito grande, uma atitude vencedora.