Farioli. “É importante, mas não será decisivo”

O treinador do FC Porto, Francesco Farioli, considera “importante” o jogo deste domingo diante do Benfica.

Benfica

"Tentámos preparar o jogo com muita atenção, vendo os últimos quatro jogos deles, mas também um pouco mais além. Temos de tentar prever o que vai acontecer, não sou o único a preparar o jogo da melhor forma possível, fizemos o nosso trabalho, vamos defrontar uma equipa de Liga dos Campeões, com um grande orçamento. Vêm cá para competir ao mais alto nível e temos de estar preparados. Eles tiveram quase uma semana limpa para preparar o jogo, nós tivemos o Arouca segunda-feira. É um cenário diferente, ontem tivemos uma boa sessão de trabalho, estamos prontos para amanhã".

Abraço de Mourinho

"Abraço envio-o de volta, amanhã teremos a oportunidade de nos cumprimentarmos. Há aspetos táticos, técnicos, dinâmicas dos clubes, há tantas coisas que podem ser misturadas... Mas o jogo de amanhã é importante para nós e o que podemos fazer é estarmos muito bem preparados. Amanhã teremos um dia para chegarmos às 9 da noite com o espírito certo. Todos os planos, sem o fogo certo, não funciona.

Mourinho sem tempo para preparar equipa

"Estamos a falar de um dos treinadores mais bem sucedidos, que ganhou 26 troféus. Tem um grande palmarés. É claro o que ele representa no futebol, é uma referência também para mim, tem todo o meu respeito. Nos últimos anos teve diferentes experiências em diferentes países, fez um grande trabalho na Roma, na Turquia sei como é competir naquele ambiente. Mas a minha prioridade é o que vamos fazer amanhã, não vamos jogar contra Mourinho, mas sim contra o Benfica. Temos de estar preparados para as dinâmicas do jogo, os cenários que vamos encontrar e estar preparados para tudo. Com a melhor energia, com gasolina nas pernas e nos pulmões".

Virose do Benfica

"Há três dias que estou a tomar comprimidos. Estive com 38º de febre. É a gripe sazonal".

Jogo decisivo?

"É importante, não podemos negar as evidências, mas não será decisivo. Muita coisa pode ainda acontecer".

Equipas camaleónicas

"No passado recente, o jogo com o Chelsea é um bom exemplo: uma das principais características das suas equipas é o facto de serem camaleónicas. As dinâmicas e cenários são muitas, preparámos o jogo com atenção, temos de estar preparados para o inesperado, mas o mais importante é como os jogadores estarão preparados para o jogo para tomar as melhores decisões em campo".

Adeptos

"Desde que cheguei, há três meses, lembro-me que no Olival, no Dragão e no Porto senti sempre confiança desde o primeiro dia. Senti fé, confiança no que podíamos fazer. Por isso senti mais responsabilidade e isso tem vindo a crescer dia a dia. Desde o primeiro jogo no Dragão, com o Twente, o sentimento é cada vez melhor, os adeptos estão de facto connosco e queremos que assim seja. É o que queremos ver e o que queremos dar. Tentaremos jogar bem, com um grande adversário, vamos tentar fazê-los felizes outra vez".

Vitória no último minuto

"Preferia fechar o jogo na primeira parte, uma vitória no último minuto pode deixar-te com os pés longe da terra. Amanhã o esforço será grande, físico e mental, e o que tentamos é estar preparados psicologicamente para um jogo muito importante. Não sabemos se isso será suficiente, mas a prioridade é encarar o jogo com fome, para esvaziar o tanque".

Três jogos em seis dias

"O calendário não ajudou, jogar 3 jogos em 6 dias não é o que se quer... Mas faz parte da realidade e o que fizemos para preparar os três jogos foi claro, o envolvimento do grupo tem sido positivo. Vimos de dois bons resultados, toda a gente jogou e deu-me a oportunidade de escolher 11 dos 22 ou 23 que estão na equipa".

Vitória dá melhor arranque

"Há o 'se'. Tudo o que estamos a fazer é trabalho de muita gente no clube, departamento médico, treinadores, estive doente e estive menos tempo do que queria no centro de treinos. É bom saber que quando não estás a 100 por cento tens alguém que te ajuda. O Porto é a cidade das pessoas que saem muito cedo de casa para trabalhar e chegam a casa muito tarde para a família. Representamos uma cidade, o que conta é como vamos continuar na nossa jornada e no final da época logo veremos onde estamos".

Lateral direito, sem Martim

"Há várias opções, o Alberto está pronto, o Pablo recuperou dos 90 minutos da noite europeia... Amanhã logo veremos".