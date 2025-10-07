Menu
  • Bola Branca 18h16
  • 08 out, 2025
FC Porto vai apresentar queixa por cotovelada de Pavlidis a Gabri Veiga

07 out, 2025 - 21:09 • Eduardo Soares da Silva

O clássico ainda ferve durante a pausa internacional. Presidente do FC Porto lamenta "nomeações ingénuas" dos árbitros do jogo e que "maior elogio" à exibição foi "ver Trubin, Ríos e Enzo Barrenechea a perderem tempo."

O presidente do FC Porto, André Villas-Boas, anunciou que o clube vai apresentar uma queixa por alegada agressão de Pavlidis a Gabri Veiga no clássico de domingo com o Benfica.

À margem da gala da Federação Portuguesa de Futebol, o dirigente dos azuis e brancos considera "mais grave a agressão do Pavlidis do que propriamente o penálti sobre o Deniz Gul."

"Na minha opinião, o VAR falha em toda a linha porque tem que chamar o árbitro para analisar de novo o lance. Lamento que não o tenha feito. A agressão do Pavlidis é grave e o FC Porto irá proceder com uma queixa sobre essa agressão, porque é violenta e poderia ter criado muitos mais danos ao nosso atleta", explica.

Villas-Boas deixou mais críticas à arbitragem e considera a nomeação de Miguel Nogueira e de Bruno Esteves (VAR) foram ingénuas.

"Um árbitro que tenha 50% de aproveitamento nos jogos da I Liga, principalmente naqueles do FC Porto com uma nota satisfatória e uma nota não satisfatória, jamais pode ser premiado com um clássico", diz, antes de completar.

"Bruno Esteves não pode ser o VAR num jogo como o clássico, porque isso é premiar a mediocridade e não é isso que se pretende num jogo em que queremos ter os melhores intervenientes a decidir sobre os lances da partida", acusa.

Villas-Boas, ainda assim, diz que o Porto "não se vai apoiar nestes lances para justificar o empate" e deixa ainda uma análise ao jogo.

"O maior elogio que posso fazer à equipa do FC Porto é ter visto o Benfica na postura defensiva que teve no Dragão. E jogadores como o Trubin, Ríos e Enzo Barrenechea a perderem tempo para sacarem do Dragão o empate. Portanto, acho que isso é o maior elogio ao FC Porto, à evolução do FC Porto de um ano para o outro, que é extrema e radical e dá-nos boas sensações para o futuro", avalia.

O dirigente alerta, ainda assim, que "é preciso ter os pés bem assentos na terra, há muito campeonato para disputar. O nosso foco é vencer este campeonato e para isso mantermos esta vantagem, mas com os pés bem assentes na terra."

