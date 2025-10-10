Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 10 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

FC Porto

Rodrigo Mora. Villas-Boas acusa Al-Ittihad de "tentar brincar" com FC Porto

10 out, 2025 - 13:22 • Inês Braga Sampaio , André Maia

O criativo ficou no Dragão, depois de o clube saudita "prometer vir com uma proposta de 63 milhões, que nunca apareceu".

A+ / A-

André Villas-Boas acusa o Al-Ittihad de "tentar brincar" com o FC Porto, no negócio de Rodrigo Mora.

O médio, de 18 anos, foi alvo do clube da Arábia Saudita, durante o verão, mas acabou por não sair. Em declarações, esta sexta-feira, no Portugal Football Summit, na Cidade do Futebol, Villas-Boas explica o vaivém e recorda o que aconteceu com Wanderson Galeno.

"Nós tivemos uma proposta de 50 milhões de euros do Al-Ittihad, um clube que infelizmente se habituou a tentar brincar com o FC Porto. Prometeu vir com uma proposta de 63 milhões, que nunca apareceu", conta.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Villas-Boas sublinha que, "de todas as formas, o FC Porto não venderia Rodrigo Mora por menos do valor da sua cláusula, que na altura era de 115 milhões".

"No entanto, em conversa com o atleta, dissemos que estaríamos dispostos a aceitar uma conversa a partir dos 70 milhões. Essa proposta nunca apareceu e o Al-Ittihad desapareceu mais uma vez da mesa de negociações", denuncia o presidente do FC Porto.

É a segunda vez que os dragões se desentendem com o Al-Ittihad. No último dia do mercado de verão da temporada passada, o clube saudita avançou com uma proposta de 50 milhões de euros por Galeno e o Fundo Soberano da Arábia Saudita aprovou o negócio, para à última hora o próprio Al-Ittihad recusar.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 10 out, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Que seja realmente o fim." Palestinianos e Israelitas celebram Acordo de Paz em Gaza

"Que seja realmente o fim." Palestinianos e Israelitas(...)

O Porto é seguro? Comerciantes dividem-se

O Porto é seguro? Comerciantes dividem-se

Um pastor "sem-nome” numa terra de poucos "gatos pingados"

Um pastor "sem-nome” numa terra de poucos "gatos pinga(...)

Joana Marques: absolvição é "uma vitória de toda a gente"

Joana Marques: absolvição é "uma vitória de toda a gen(...)