Rodrigo Mora. Villas-Boas acusa Al-Ittihad de "tentar brincar" com FC Porto

10 out, 2025 - 13:22 • Inês Braga Sampaio , André Maia
André Villas-Boas acusa o Al-Ittihad de "tentar brincar" com o FC Porto, no negócio de Rodrigo Mora.
O médio, de 18 anos, foi alvo do clube da Arábia Saudita, durante o verão, mas acabou por não sair. Em declarações, esta sexta-feira, no Portugal Football Summit, na Cidade do Futebol, Villas-Boas explica o vaivém e recorda o que aconteceu com Wanderson Galeno.
"Nós tivemos uma proposta de 50 milhões de euros do Al-Ittihad, um clube que infelizmente se habituou a tentar brincar com o FC Porto. Prometeu vir com uma proposta de 63 milhões, que nunca apareceu", conta.
Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui
Villas-Boas sublinha que, "de todas as formas, o FC Porto não venderia Rodrigo Mora por menos do valor da sua cláusula, que na altura era de 115 milhões".
"No entanto, em conversa com o atleta, dissemos que estaríamos dispostos a aceitar uma conversa a partir dos 70 milhões. Essa proposta nunca apareceu e o Al-Ittihad desapareceu mais uma vez da mesa de negociações", denuncia o presidente do FC Porto.
É a segunda vez que os dragões se desentendem com o Al-Ittihad. No último dia do mercado de verão da temporada passada, o clube saudita avançou com uma proposta de 50 milhões de euros por Galeno e o Fundo Soberano da Arábia Saudita aprovou o negócio, para à última hora o próprio Al-Ittihad recusar.