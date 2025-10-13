André Silva: "Saí do FC Porto com a sensação de que deixei trabalho por fazer e títulos por conquistar"

O internacional português André Silva reconhece que "ficou trabalho por fazer" no FC Porto e sonha com regressar à seleção nacional.

Em entrevista ao "Maisfutebol", o avançado de 29 anos fez apenas uma época e meia na equipa principal dos dragões, entre 2015 e 2017, mas não venceu qualquer títulos.

Marcou 24 golos em 58 jogos disputados e saiu para o AC Milan por cerca de 38 milhões de euros. Desde então, passou ainda pelo Sevilha, Eintracht Frankfurt, RB Leipzig, Real Sociedad, Werder Bremen e está, agora, no Elche.

"Saí do FC Porto com aquela sensação de que deixei trabalho por fazer e títulos por conquistar. A nação portista move-se por títulos e não tive a oportunidade de conquistar nenhum. Sobretudo a derrota na final da Taça de Portugal foi muito marcante. Agora estou concentrado no Elche, em desfrutar do dia-a-dia e do que ele me pode dar. O futuro? Ninguém sabe o que pode acontecer. No passado já tive a possibilidade de regressar a Portugal, mas não ao FC Porto. Vamos ver", disse.

A carreira de André Silva tem vivido altos e baixos. Na época passada, somou poucos minutos e marcou apenas dois golos no Leipzig e Bremen. Agora, leva já quatro pelo Elche, uma das equipas revelação da La Liga.

A melhor temporada da carreira foi em 2020/21 quando marcou 29 golos: "Orgulho-me de ter alcançado o quarto lugar na Bota de Ouro, atrás de Lewandowski, Cristiano Ronaldo e Messi. Agradeço ao Frankfurt por me permitir atingir esse nível, foi a fase em que senti maior confiança. Mas, nesse verão, senti muita insatisfação, face à época que consegui e o espaço que me foi dado na seleção. Tinha outras expectativas e sabia o que podia dar".

Pela "amargura" de ter tido poucos minutos no Euro 2020, decidiu mudar-se para Lepzig: "Aquela quantidade de golos no Frankfurt não era suficiente. Exigi de mim patamares mais elevados e situações mais exigentes. Essa ambição – e impaciência – levaram-me a assinar pelo Leipzig. Reconheço que não tinha noção da estabilidade que tinha em Frankfurt."

Com 53 internacionalizações e 19 golos marcados, mas sem qualquer presença desde 2022, André Silva escolhe um sonho: "Regressar à seleção. Cabe-me demonstrar que o mereço."