  • Bola Branca 18h16
  • 13 out, 2025
Processos disciplinares para FC Porto, Villas-Boas e Pavlidis

13 out, 2025 - 18:08 • Inês Braga Sampaio

Críticas às arbitragens dos dragões, insinuação sobre nomeações do presidente portista e alegada cotovelada do jogador do Benfica no clássico motivaram queixas.

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) abriu, esta segunda-feira, processos disciplinares ao FC Porto e ao seu presidente, André Villas-Boas, e a Vangelis Pavlidis, do Benfica.

O primeiro processo é ao FC Porto e surge de uma queixa apresentada pela Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF). Em causa estão críticas tecidas, no site oficial dos dragões, à arbitragem de Vítor Ferreira no jogo FC Porto B-Torreense, da sétima jornada da II Liga.

"O árbitro Vítor Ferreira continua a demonstrar por que razão foi o último classificado do 'ranking' há duas épocas e por que motivos a despromoção à segunda categoria ainda é insuficiente dada a falta de competência para apitar qualquer encontro de uma liga profissional", pode ler-se no site do clube portista, numa publicação intitulada "uma arbitragem para a história", datada do dia 5 de outubro.

O segundo processo visa Villas-Boas, por declarações na gala Portugal Football Globes. O presidente do Porto associou a ausência de clássicos de Tiago Martins, que considerou "um dos melhores videoárbitros portugueses", às "amplas" críticas que de que foi alvo por parte dos presidentes de Sporting, Frederico Varandas, e Benfica, Rui Costa.

"Parece-me evidente que a coação feita pelos presidentes dos rivais tem um impacto direto nas nomeações", disse Villas-Boas na altura, o que lhe valeu uma queixa do Sporting e, agora, abertura de processo.

O terceiro processo tem como alvo o jogador do Benfica Pavlidis, por queixa do FC Porto. Em causa uma alegada cotovelada do grego em Gabri Veiga, ao primeiro minuto do clássico do Estádio do Dragão.

Ouvir
