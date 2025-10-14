Menu
  • Bola Branca 12h44
  • 14 out, 2025
Com água nos olhos, Villas-Boas lembrou Jorge Costa: "Era um grande homem e um grande companheiro"

14 out, 2025 - 14:29 • Lusa

O Olival mudou de nome. Agora é o Centro de Treinos e Formação Desportiva Jorge Costa, em homenagem ao ídolo do FC Porto que faleceu no último mês de agosto.

O nome de Jorge Costa está agora eternizado no centro de treinos do FC Porto. Na cerimónia, André Villas-Boas realçou o "legado impressionante" deixado por “um grande homem e companheiro” e prometeu fazer o máximo para "eternizá-lo ainda mais na memória do FC Porto".

O Olival mudou de nome. Agora é o Centro de Treinos e Formação Desportiva Jorge Costa, em homenagem ao ídolo do FC Porto que faleceu no último mês de agosto. Na cerimónia de alteração do nome, André Villas-Boas emocionou-se ao discursar sobre a relação que tinha com o ex-dirigente, treinador e jogador do clube.

O presidente do FC Porto realçou o "legado impressionante" deixado por Jorge Costa e falou que vê em David, filho do antigo internacional português, coisas que o fazem "lembrar o pai".

"O Jorge Costa significa muito para mim e lamento profundamente a sua perda, era um grande homem e um grande companheiro. Portanto, gostava de deixar aqui um grande abraço ao Jorge, que a 5 de agosto morreu, mas deixou-nos um legado impressionante, de carisma, de vitórias, uma força da natureza. Um homem especial. Há algo de muito curioso no David que me faz lembrar o seu pai, que é o caminhar dele, inconfundível. E o cabelo encaracolado, que trazia na juventude, mais velho já não trazia caracóis, já trazia mais a sua careca à mostra".

André Villas-Boas afirmou que o 5 de agosto foi "um dia muito duro", mas garantiu que o FC Porto vai lutar por honrar a memória de Jorge Costa.

"Lutámos por este campeonato para poder honrar o vosso pai, o seu filho e eternizá-lo ainda mais na memória do FC Porto", disse o dirigente, perante filhos, mãe e esposa de Jorge Costa.

