Farioli. “Mantivemos a humildade, foi muito positivo”

O treinador do FC Porto, Francesco Farioli, ficou contente com a atitude dos seus jogadores contra o Celoricense, equipa do quarto escalão do futebol português.

A partida

"Todos os jogos são difíceis. Viram que hoje foi complicado. Precisamos de dar crédito ao adversário, tiveram atenção a defender, ficaram muito compactos. E claro que com o acumular de situações conseguimos criar este resultado”.

Jogo de Taça depois da pausa

"Preparamos os jogos da melhor maneira possível. O Eustáquio e o Zaidu, por exemplo, só chegaram para a sessão de sexta-feira de manhã. Mas é sempre assim, é um problema para muitos clubes que têm muitos jogadores em compromissos internacionais. Para mim, era importante mantermos a humildade. Fizemos um dos melhores aquecimentos da temporada. Acho que foi muito positivo e agora temos de avançar para a Liga Europa. O Nottingham decidiu alterar o treinador hoje e isso vai dar-nos mais trabalho a preparar possíveis candidatos. Vai ser preciso muito trabalho nos próximos dias, especialmente da parte da equipa de análise e dos jogadores. Altura de avançar".

Nottingham Forest mudou de treinador

"O departamento de análise está sempre à frente, já viram 9 ou 10 jogos do Nottingham. E claro que muitas dessas coisas têm de ir para o lixo agora. O que estudamos agora é a qualidade individual dos jogadores. Vamos defrontar uma equipa de topo, com muitos jogadores bons, e tentar perceber quem será o próximo treinador".

Samu em forma

"Foi muito bom, especialmente no primeiro golo, fez algo que está a treinar muito, receber de costas para a baliza. Estou feliz por ele. Mereceu marcar, queria marcar, entrou muito bem".

O FC Porto goleou o Celoricense, por 4-0, e segue em frente na Taça de Portugal.