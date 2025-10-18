Menu
  Bola Branca 18h14
  17 out, 2025
Três de Samu carimbam passagem do FC Porto à próxima eliminatória

18 out, 2025 - 19:57 • Carlos Calaveiras

Terceira eliminatória da “prova rainha” resolvida pelos dragões sem problemas.

O FC Porto derrotou o Celoricense, por 4-0, e está na próxima eliminatória da Taça de Portugal.

A entrada de Samu, na segunda parte, foi decisiva. O internacional espanhol fez um hat-trick, em poucos minutos.

O primeiro golo dos dragões, na primeira parte, foi apontado por Bednarek.

A equipa de Farioli foi séria e, apenas com duas novidades no onze, não deu hipóteses ao dono da casa (emprestada).

Já o Celoricense, do Campeonato de Portugal, quarto escalão, foi-se defendendo sempre e tentando chegar-se à frente sempre que possível.

Os azuis e brancos avançam, assim, para a próxima eliminatória da prova rainha.

