Farioli. “Temos de estar ao melhor nível” para defrontar Nottingham Forest

O treinador do FC Porto, Francesco Farioli, diz que a sua equipa tem de estar “ao melhor nível” para defrontar o Nottingham Forest, na Liga Europa.

Melhor nível

"Jogar na Europa exige coisas diferentes daquelas que a liga portuguesa exige. O nível [de adversidade] aumenta e é normal. Em Salzburgo sofremos mais do que deveríamos. Mas o jogo contra o Estrela Vermelha já foi muito positivo. Amanhã será um jogo diferente. Sabemos qual é o nível da competição e aquilo que o adversário vai obrigar-nos. Temos de estar ao nosso melhor nível."

Diferenças entre Portugal e Inglaterra

"A resposta é muito clara: é uma liga que nos últimos 10 anos distanciou-se de todos os outros em todos os parâmetros: atrai os melhores jogadores, os melhores profissionais do desporto e só isso é suficiente para criar um 'gap' para os demais campeonatos. Para não falar dos orçamentos. Amanhã será um jogo cheio de desafios, duelos e contactos. Temos de competir com eles em todas essas áreas. Temos de levar a melhor em todas elas e, se não conseguirmos, temos de levar o jogo na direção que queremos para conseguirmos o melhor resultado possível."

Crise no Nottingham

"Sobre a crise, são coisas que fazem parte do futebol. Bons ou maus resultados mudam o cenário. Não deve ser algo a que devamos prestar muita atenção. Sei que é uma equipa com um grande histórico. Gastaram mais de 100 milhões de euros no mercado de transferência, então têm muito valor. O treinador vive aqui, é desta área, tem uma excelente ligação com os adeptos e com o clube. Temos de estar preparados. Estamos preparados, foi para isso que nos preparámos esta semana."

Novo treinador no Nottingham Forest

“Sobre as mudanças no Nottingham, recebemos as notícias no sábado e tivemos de atirar para o lixo tudo o que tínhamos preparado sobre o antigo treinador. Amanhã não será apenas um jogo de futebol, até porque têm um treinador com muita ligação ao clube. Mostrei aos jogadores alguns clipes sobre como as antigas equipas dele jogavam. Mas estamos prontos para cenários diferentes, especialmente os que não estão à vista no papel."