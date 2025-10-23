Farioli. “Concedemos dois penáltis e nada mais”

O treinador do FC Porto, Francesco Farioli, gostou da exibição da sua equipa, apesar da derrota em Inglaterra, para a Liga Europa.

Primeira derrota:

"Claro que não era o resultado que queríamos, mas fizemos um jogo muito importante. Concedemos dois penáltis e nada mais contra uma equipa com muita qualidade coletiva e individual. No resto do jogo gerimos muito bem o jogo, com boas oportunidades. Talvez tenha havido alguma falta de pontaria na finalização, mas tivemos um grande espírito. Vamos para casa sem o resultado que queríamos, mas de cabeça levantada."

O que custou mais neste jogo?

"Fizemos tudo o que queríamos, faltou talvez pontaria ou presença na área adversária, mas defendemos muito bem. Não vi os penáltis e, tirando isso, acho que só concedemos um remate fora de área. Claro que não é o resultado que queríamos, mas acho que merecíamos um pouco mais."

Primeiro golo é a chave para a vitória do Forest?

"Eles jogaram da forma deles, acho que tivemos o controlo do jogo. Em termos de domínio e ocupação do espaço, acho que fomos melhores do que eles. Não concedemos um único contra-ataque, ou só um que controlámos muito bem, depois houve os penáltis. Vir aqui e não sofrer um remate, tirando os penáltis, diz muito da atitude dos jogadores."

O que pode prometer aos adeptos depois desta primeira derrota: "Não prometemos nada, estamos aqui para trabalhar no duro. Depois das vitórias costumo dizer que temos de seguir em frente e hoje é igual. Quando voltarmos ao hotel, vamos estar já focados em segunda-feira, num jogo contra uma das equipas [Moreirense] que começaram melhor a época, com muito respeito por esse jogo e nada mais. Trabalhar e seguir em frente."

O FC Porto perdeu 2-0 diante do Nottingham Forest para a Liga Europa. É a primeira derrota da temporada.