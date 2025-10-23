Nottingham roubou o coração de Berto (até teve uma filha), mas haverá ainda espaço para conquistar Farioli?

23 out, 2025 - 12:40 • Rui Viegas
É na terra do mítico herói britânico Robin dos Bosques - que roubava à nobreza para dar aos pobres - que morou (e jogou) o protagonista desta antevisão. E não mais esqueceu a passagem por um clube, na altura no Championship, que o marcou futebolisticamente e sentimentalmente.
Hildeberto (Berto) Pereira, hoje com 29 anos, tinha à época apenas 21. Vivia a primeira experiência fora do país e do "seu" Benfica e correu-lhe bem. Profissionalmente, garante, e pessoalmente.
"Levo o clube e a cidade no coração… até tive uma filha lá, foi a minha melhor época", começa por admitir Berto, chamado por Bola Branca a fazer a antevisão da visita do FC Porto à casa do atual antepenúltimo da Premier League, na ronda desta semana da Liga Europa.
"Este Nottingham tem outro investimento. Mas seria sempre muito difícil para o FC Porto, mesmo que o Nottingham estivesse no Championship. O ambiente no estádio City Ground é incrível, embora sem insultos. O Porto está melhor nesta fase da época, mas um segundo de desconcentração pode ser fatal", avisa o atacante cabo-verdiano, que está de volta aos relvados após uma suspensão de um ano.
Hildeberto Pereira acusou positivo num teste antidoping e em novembro passado rescindiu contrato com o Universitatea Cluj, da Roménia. O extremo acusou positivo a furosemida, substância diurética indicada para o tratamento da pressão alta e que é irregular. De pronto, fez questão de explicar que não tomou qualquer substância para melhorar o rendimento desportivo. Tratou-se, somente, de um erro "acidental", reforça agora em Bola Branca.
Recuperado do "choque", Berto garante estar "forte" para fazer aquilo que mais gosta e melhor sabe: jogar futebol.
Um otimismo que o transporta também para a ambição de ainda poder representar o seu país no Mundial das Américas. O internacional não fez a qualificação rumo à presença inédita dos 'tubarões azuis" no torneio FIFA, mas acalenta a esperança de ser incluido na lista final de Bubista.
"Se estivesse a jogar, poderia estar com os meus colegas. Mas estou orgulhoso de quem participou. Porém, tenho esse sonho [de ir ao Mundial] e agora vou trabalhar para que esse sonho se realize. Para mim e, sobretudo, para o meu pai, que é um puro cabo-verdiano. E com trabalho acho que tenho muitas chances", finaliza Berto.