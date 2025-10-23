Nottingham roubou o coração de Berto (até teve uma filha), mas haverá ainda espaço para conquistar Farioli?

É na terra do mítico herói britânico Robin dos Bosques - que roubava à nobreza para dar aos pobres - que morou (e jogou) o protagonista desta antevisão. E não mais esqueceu a passagem por um clube, na altura no Championship, que o marcou futebolisticamente e sentimentalmente.

Hildeberto (Berto) Pereira, hoje com 29 anos, tinha à época apenas 21. Vivia a primeira experiência fora do país e do "seu" Benfica e correu-lhe bem. Profissionalmente, garante, e pessoalmente.

"Levo o clube e a cidade no coração… até tive uma filha lá, foi a minha melhor época", começa por admitir Berto, chamado por Bola Branca a fazer a antevisão da visita do FC Porto à casa do atual antepenúltimo da Premier League, na ronda desta semana da Liga Europa.

"Este Nottingham tem outro investimento. Mas seria sempre muito difícil para o FC Porto, mesmo que o Nottingham estivesse no Championship. O ambiente no estádio City Ground é incrível, embora sem insultos. O Porto está melhor nesta fase da época, mas um segundo de desconcentração pode ser fatal", avisa o atacante cabo-verdiano, que está de volta aos relvados após uma suspensão de um ano.