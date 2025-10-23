Menu
  • Bola Branca 18h16
  • 23 out, 2025
Liga Europa

Primeira derrota da época. FC Porto mantém malapata em Inglaterra

23 out, 2025 - 22:11

Nottingham Forest venceu na estreia do terceiro treinador da época.

O FC Porto perdeu 2-0, em Inglaterra, diante do Nottingham Forest na terceira jornada da Liga Europa.

É a primeira derrota dos dragões na temporada em qualquer competição. Continua a malapata em Inglaterra: zero vitórias.

Os dois golos dos ingleses foram apontados de grande penalidade, por Gibbs White e Igor Jesus.

Na estreia do novo treinador, Sam Dyche, o Nottingham Forest controlou a partida e justificou o triunfo.

Destaque nos azuis e brancos para o facto de Pablo Rosário ter sido titular na vaga habitual de Gabri Veiga.

Nota ainda para um golo anulado a Bednarek, que faria o empate na altura. No entanto, Samu estava fora de jogo.

Após três jornadas, o FC Porto soma seis pontos na classificação da Liga Europa e está no 15.º lugar, com os mesmos pontos do 8.º.

