"É altura de soarem alarmes no FC Porto". José Alberto Costa pede "atenção à gestão do plantel"

"É altura de soarem alarmes porque uma das coisas importantes é manter o rendimento. Para isso é preciso alguma gestão de plantel e Farioli vai ter de ter isso em atenção porque corre o risco de, à medida que as competições vai decorrendo, ter períodos de baixo rendimento como aconteceu ontem", avisa José Alberto Costa.

E ao 12.º jogo apareceu o primeiro desaire. O dragão de Farioli ficou cerca de dois meses e meio sem conhecer o sabor da derrota até cair em Inglaterra, para a Liga Europa, no campo do Notthingham Forest. É exagerado retirar qualquer tipo de conclusão drástica com o registo azul e branco, mas há alguns alarmes que já podem soar.

Em declarações a Bola Branca, o antigo avançado dos dragões não responsabiliza o técnico italiano pela derrota frente ao Forest, mas reconhece que viu um FC Porto diferente.

"O rendimento da equipa baixou. Uma menor dinâmica coletiva, uma menor intensidade em termos de pressão e recuperação das posições na transição defensiva", explica.

Para José Alberto Costa "não há equipas invencíveis" e sublinha que "quanto mais vitórias há, mais perto da derrota se está".

Segue-se o regresso ao campeonato, três semanas depois do empate no Dragão com o Benfica. O adversário é o Moreirense, que está em quinto lugar e só sabe vencer em casa. Para o antigo internacional português é um jogo perigoso porque "se segue às competições europeias", mas não tem dúvidas de que, com a já não nova densidade de competições, a turma de Farioli "tem de estar preparada".

O Moreirense-FC Porto está marcado para esta segunda-feira, dia 27 de outubro, tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.pt.