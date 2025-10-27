Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 28 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

I Liga

De novo a "estrelinha". FC Porto isola-se na liderança com cambalhota em Moreira de Cónegos

27 out, 2025 - 22:21 • Inês Braga Sampaio

Equipa de Francesco Farioli viu-se a perder antes dos 20 minutos, mas conseguiu a vitória sobre o Moreirense, com golos ao cair do pano de cada parte. Recorde o filme da partida.

A+ / A-

RECORDE O FILME DO JOGO

O FC Porto recuperou a liderança isolada do campeonato, esta segunda-feira, ao vencer no terreno do Moreirense, por 2-1, no último jogo da nona jornada.

A equipa de Moreira de Cónegos adiantou-se aos 18 minutos. Numa jogada de insistência, Alanzinho rematou já com pouco ângulo, na esquerda da área, e o remate desviou em Jan Bednarek, traindo Diogo Costa.

O FC Porto igualou nos descontos da primeira parte. Penálti de Yan Maranhão, por agarrão a Victor Froholdt na sequência de um pontapé de canto, e Samu Aghehowa assumiu a cobrança. O espanhol fez a paradinha e ainda escorregou, mas bateu forte, à malha lateral interior. André Ferreira ainda adivinhou o lado, mas não conseguiu evitar o golo.

A segunda parte voltou a ser dividida, ainda que com maior insistência por parte do FC Porto, e foram mesmo os dragões a chegar à vitória, com cartadas de sucesso de Francesco Farioli. O recém-entrado Rodrigo Mora bateu o canto, Jan Bednarek desviou do primeiro poste para o meio e aí surgiu outro suplente utilizado, Deniz Gül, a cabecear para o golo da reviravolta.

O FC Porto volta a garantir os três pontos ao cair do pano e chega aos 25, mais três que o Sporting, segundo classificado da I Liga, mais quatro que o Benfica, terceiro.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 28 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)