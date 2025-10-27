De novo a "estrelinha". FC Porto isola-se na liderança com cambalhota em Moreira de Cónegos

O FC Porto recuperou a liderança isolada do campeonato, esta segunda-feira, ao vencer no terreno do Moreirense, por 2-1, no último jogo da nona jornada.

A equipa de Moreira de Cónegos adiantou-se aos 18 minutos. Numa jogada de insistência, Alanzinho rematou já com pouco ângulo, na esquerda da área, e o remate desviou em Jan Bednarek, traindo Diogo Costa.



O FC Porto igualou nos descontos da primeira parte. Penálti de Yan Maranhão, por agarrão a Victor Froholdt na sequência de um pontapé de canto, e Samu Aghehowa assumiu a cobrança. O espanhol fez a paradinha e ainda escorregou, mas bateu forte, à malha lateral interior. André Ferreira ainda adivinhou o lado, mas não conseguiu evitar o golo.

A segunda parte voltou a ser dividida, ainda que com maior insistência por parte do FC Porto, e foram mesmo os dragões a chegar à vitória, com cartadas de sucesso de Francesco Farioli. O recém-entrado Rodrigo Mora bateu o canto, Jan Bednarek desviou do primeiro poste para o meio e aí surgiu outro suplente utilizado, Deniz Gül, a cabecear para o golo da reviravolta.

O FC Porto volta a garantir os três pontos ao cair do pano e chega aos 25, mais três que o Sporting, segundo classificado da I Liga, mais quatro que o Benfica, terceiro.