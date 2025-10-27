Ouvir
Farioli: "Adversários começam a temer novamente o FC Porto"

27 out, 2025 - 22:53 • Inês Braga Sampaio

Treinador portista salienta, no entanto, que "quem pensar que o processo de reconstrução terminou em 16 semanas, está longe da realidade".

Francesco Farioli mostra-se satisfeito com a vitória (2-1) em Moreira de Cónegos e considera que a grande ilação a tirar é que, "ao fim de algumas semanas", os adversários já voltaram a "ter medo" do FC Porto.

Análise: "Sabíamos da dificuldade deste jogo, eles tinham vencido todos os jogos em casa. Defenderam num bloco baixo, tentaram não sofrer. E não podemos esquecer-nos que ainda estamos em reconstrução, quem pensar que esse processo terminou em 16 semanas está longe da realidade. Não podemos esquecer-nos de onde viemos. Resultado importante e seguimos em frente."

Jogo com "chama": "Jogámos com grande desejo, desejo de sofrer e insistir. A realidade, após estes quatro meses de trabalho, é que as outras equipas começam a temer novamente o FC Porto. Começam a defender mais baixo, nos seus meios-campos. É uma mensagem importante para nós. Temos de ter orgulho de estar orgulhosos de, ao fim de algumas semanas, estarmos a inspirar de novo o medo nos adversários. Bom resultado."

SC Braga a seguir: "Vamos ter uma semana — menos que isso seis dias — para trabalhar. O Braga está em grande forma, será um jogo muito difícil e temos de nos preparar da melhor forma possível."

