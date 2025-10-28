Villas-Boas alerta para "'santas alianças' na 2.ª Circular que visam enfraquecer o FC Porto"

O presidente do FC Porto, André Villas-Boas, pressente a existência de "'santas alianças' na Segunda Circular que visam enfraquecer" o clube portuense.

No mais recente editorial da revista "Dragões", Villas-Boas assinala que o futebol "atravessa uma encruzilhada carregada de desafios que colocam mesmo em questão, em várias vertentes, a sua integridade". Nesse sentido, denuncia "movimentos que procuram impor ambientes permeáveis a interesses ilegítimos, desvirtuando a verdade da competição".

"Aos interesses de investidores, de origem dúbia, que teimam em tentar entrar à força no futebol português, ao nevoeiro que paira no ar sobre apostas desportivas de intervenientes diretos no jogo (...), acresce um nacional-facciosismo que vai permitindo que o centralismo se instale cada vez mais despudoradamente, seja à boleia de um sistema mediático saturado que mais polui do que vai esclarecendo, seja através de 'santas alianças' na Segunda Circular que visam enfraquecer o FC Porto, os seus valores e princípios", pode ler-se.

O presidente do FC Porto aponta alguns temas que pedem vigilância e ação: "A centralização dos direitos audiovisuais, a incapacidade das estruturas ligadas à organização das competições e à arbitragem de valorizarem consistentemente a verdade desportiva, o tráfico de jogadores menores de idade, as multipropriedades de clubes, ou a proveniência de capitais dúbios nas sociedades anónimas desportivas."

Villas-Boas garante que o FC Porto "assume uma inegociável responsabilidade de ser um agente ativo e consequente" e chama ao clube a autoridade para intervir em discussões sobre o futuro e a sustentabilidade do futebol.

A "famiglia" portista

Dentro de campo, o presidente portista alerta para o perigo de "embandeirar em arco" perante o bom arranque da equipa masculina de futebol.

"A fase crucial da época em que nos encontramos exige, de todos nós, portistas, um empenho absoluto. (...) A cultura de vitória de que somos feitos tem de ser vivida diariamente, de forma inegociável", lê-se.

Pedindo aos adeptos que continuem a proporcionar o apoio que têm demonstrado, e que fomentem uma "união granítica", André Villas-Boas volta a cerrar fileiras contra os rivais: "Não permitiremos que ameaças, insinuações ou pressões mediáticas ou de outra ordem afetem o nosso propósito de vencer."