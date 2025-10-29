"O Braga pode ganhar no Dragão": Barroso vê a equipa de Vicens melhor (e avisa Farioli)

Para Barroso, antigo futebolista de FC Porto e SC Braga, não há dúvidas. “Jogando em casa, o Porto é sempre uma equipa fortíssima e tem sempre algum favoritismo, mas o Braga é uma equipa que já deu provas que não tem medo de jogar em qualquer estádio. Já ganhou este ano no terreno do Celtic, que era um jogo muito difícil na Liga Europa e empatou em Alvalade com o Sporting; na Liga Europa ganhou os jogos todos."

Ou seja, o jogo da liga no domingo, depois do encontro da Taça da Liga Santa Clara (esta quarta-feira, 19h45), será "imprevisível”. Porquê? “O FC Porto tem estado muito bem, embora na minha opinião ultimamente tenha baixado um pouco de rendimento. É natural, porque as equipas não estão sempre bem em relação ao início da época. Já o SC Braga está em crescendo, nota-se perfeitamente a qualidade da equipa a sobressair", reflete.

E continua: "E o Braga gosta muito deste tipo de jogos, que as equipas venham para o jogo, que não se fechem lá atrás. Acredito que o Braga possa fazer um grande jogo e tirar pontos ao Porto no seu estádio, sabendo – e eu conheço perfeitamente aquela casa – que o Porto nunca nada dá por perdido e está sempre na mó de cima. Portanto, o Braga tem de ser muito prático e não facilitar na parte defensiva porque o Porto é muito pressionante e, em casa, muito mais. Acredito perfeitamente que o Braga pode ganhar no Dragão ou, pelo menos, conseguir pontos".

Na opinião do antigo médio de SC Braga e FC Porto, o italiano Francesco Farioli terá de introduzir novas ‘nuances’ na sua estratégia de jogo, uma vez que o fator surpresa se tem vindo a diluir com o decorrer da época. “Sabemos que quando vêm jogadores novos, treinadores novos, o primeiro impacto é sempre imprevisível porque não se conhece bem os treinadores, os jogadores. Neste momento, o Porto está a ser muito mais escrutinado e, se calhar, vai começar a sentir mais alguma dificuldade. Com certeza, vai ter de arranjar novas ferramentas” para surpreender os adversários.

Sobrecarga de jogos não é desculpa para Carlos Vicens

Nesta entrevista a Bola Branca, Barroso sublinha a qualidade do conjunto do plantel às ordens de Carlos Vicens. A poucos dias do clássico, o técnico espanhol do Braga admitiu que gostaria de se apresentar no Dragão com o mesmo tempo de descanso do FC Porto (os portistas conseguiram adiar para 4 de dezembro o jogo da Taça da Liga, com o Vitória SC). Para Barroso, o menor tempo de descanso e preparação entre jogos não é justificação válida para eventuais desaires, seja no campeonato, seja na Taça da Liga.

“Não gosto muito de estar sempre com essas desculpas. Para os treinadores quando se ganha está tudo bem, mas quando perdem há o argumento de não terem tanto descanso. Eu acho que não é por aí. Na minha opinião, o Braga tem um plantel de muita qualidade. Mesmo que esta noite faça algumas alterações, os jogadores que entram estão muito ao nível dos que saem”.

Para a receção ao Santa Clara, esta quarta-feira, o antigo jogador pensa que Vicens não irá correr riscos no que respeita a poupanças entre os habituais titulares. “É possível que haja uma ou outra, dependendo também da condição física dos jogadores. Para os mais desgastados, penso que isso poderá acontecer, mas também acredito que o Braga não poderá facilitar, porque é sempre um objetivo estar na ‘final four’ da Taça da Liga", lembra.

E acrescenta: "O Sporting de Braga tem sempre essa responsabilidade, com certeza todos vão querer estar ‘final four’, acredito que isso possa acontecer e para que aconteça não se pode facilitar muito”.

Sobre o encontro com os açorianos, o ex-futebolista revela desconfiança pelo atual momento do rival: “O Santa Clara é uma equipa que não tem estado tão bem no campeonato como na época passada, mas é sempre uma equipa muito perigosa, com jogadores muito rápidos na frente. Acredito que a equipa técnica e os jogadores do Braga estão precavidos para essa equipa do Santa Clara, que com certeza também aspira a estar na final a quatro” conclui.

