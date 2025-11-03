Televisão no balneário a repetir lances polémicos. Fábio Veríssimo denuncia "tentativa de pressão" do FC Porto

O árbitro Fábio Veríssimo terá denunciado uma "tentativa de pressão" do FC Porto no jogo de domingo frente ao Sporting de Braga, segundo avançam o Correio da Manhã e o jornal A Bola.

De acordo com as publicações, citando o relatório escrito pelo árbitro da AF Leiria, o Porto terá colocado uma televisão no balneário da equipa de arbitragem a transmitir, de forma repetida e contínua, os lances mais polémicos da primeira parte.

A televisão não podia ser desligada e o mesmo aconteceu no final do encontro. Veríssimo terá entendido a atitude como intimidação e, por isso, colocou o incidente no seu relatório.

O Porto viu um golo ser anulado na primeira parte a Viktor Froholdt por falta de Jan Bednarek sobre o guarda-redes do Braga, uma decisão muito protestada pelos dragões.

Os dragões acabariam por vencer o jogo, por 2-1, e defenderam a liderança do campeonato.